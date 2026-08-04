¿Veremos a toda la Familia Real en la recepción de Marivent?

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico ha analizado este martes la presencia de los reyes en Mallorca, donde Felipe VI participa en la Copa del Rey de Vela mientras esta noche está prevista la tradicional cena con la sociedad civil balear. Los tertulianos también han abordado las críticas recibidas por la Familia Real por sus actividades estivales en un momento marcado por la situación en Ceuta y otros problemas que atraviesa España.

Felipe VI salió este lunes a navegar a bordo del Hispania, el nuevo barco con el que participa en la Copa del Rey de Vela. Antes de comenzar la competición, el monarca rendirá homenaje a dos regatistas olímpicos con los que navegó: el canario Manuel 'Noluco' Doreste y el gaditano Javier Vallejo.

El rey solo podrá participar durante tres días en la regata, ya que el jueves viajará a Colombia para representar a España en la toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Está previsto que regrese el sábado a Palma para participar en la entrega de trofeos de la Copa del Rey.

Durante la tertulia se ha defendido la importancia de esta competición para Mallorca frente a quienes cuestionan que el rey participe en ella en plena situación de crisis. Paloma Barrientos ha recordado que la Copa del Rey de Vela supone un importante impacto económico para la isla y que, según los datos que maneja, genera alrededor de 20 millones de euros entre gastos directos e indirectos, con 102 embarcaciones y más de 1.000 tripulantes.

"Hay que verlo desde el mundo deportivo", ha defendido Paloma Barrientos, que considera que la participación de Felipe VI debe entenderse dentro del papel que desempeña la competición y de la promoción que supone para Mallorca. También ha recordado que la Familia Real lleva décadas vinculada a la vela y que el rey participa en la competición desde hace años.

Dani Carande se ha mostrado en la misma línea y ha señalado que, si Felipe VI se ha comprometido a participar, debe cumplir con ese compromiso. "El rey, si por él hubiera estado en Ceuta, a los diez minutos", ha apuntado durante la tertulia, para añadir que el monarca no puede decidir por sí mismo sobre todas las cuestiones relacionadas con su agenda institucional.

Carlos Pérez Gimeno también ha defendido que una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra y ha considerado que la Copa del Rey de Vela es una competición que beneficia a la isla y tiene además una dimensión internacional. A su juicio, Felipe VI está preocupado por lo que sucede en España y "poco tiene que demostrar", después de haber acudido recientemente a los lugares afectados por la actualidad nacional.

La Familia Real se reúne esta noche en Palacio de Marivent

La atención está puesta ahora en la tradicional cena con la sociedad civil balear que se celebrará esta noche, a partir de las 21:00 horas, en los jardines del Palacio de Marivent. Se trata del principal acto institucional del verano de la Familia Real en Mallorca.

Está previsto que acudan unos 600 invitados procedentes de ámbitos como la política, la cultura, la empresa, el diseño o el deporte. Entre ellos estarán la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; Rafa Nadal, Rudy Fernández y el cantante Jaime Anglada, amigo del rey.

La presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como la de la reina Sofía, no estaba inicialmente confirmada en la agenda remitida a los periodistas. Sin embargo, durante la tertulia se ha avanzado que finalmente doña Sofía, Leonor y Sofía acompañarán a los reyes, por lo que sería el segundo año consecutivo en el que los cinco miembros de la Familia Real aparecen juntos en esta cita.

También se ha hablado de la ausencia de imágenes de Leonor y Sofía durante su estancia en Mallorca. Según la información aportada en la tertulia, ambas llegaron a la isla la semana pasada y permanecen en Son Vent junto a un grupo de amigos.

Los tertulianos han defendido que la princesa de Asturias, ya mayor de edad, pueda disfrutar de cierta normalidad junto a sus amigos y compañeros de las Academias Militares. También han comparado su situación con la que vivieron otras generaciones de la Familia Real, cuando era habitual ver a los miembros más jóvenes salir por Mallorca, aunque entonces no existían los teléfonos móviles capaces de difundir una imagen en cuestión de segundos.

En este sentido, se ha apuntado que la falta de imágenes de Leonor y Sofía puede provocar precisamente una mayor expectación. "Lo que no se ve, no se quiere", se ha recordado durante la conversación.

Los famosos se reúnen en la Copa del Rey de Vela

La Copa del Rey de Vela también ha dado comienzo a su habitual agenda social con la cena de armadores y patrones de los más de cien barcos inscritos en la competición. El encuentro se celebró en el Hotel de Mar, en Illetas.

Entre los asistentes estuvieron Eugenia Silva, los actores Javier Rey y Ana Fernández, que acudió acompañada por Adrián, integrante del grupo Marlon; Fiona Ferrer, el director y productor Miguel Ángel Tobías, el futbolista Mario Suárez junto a su pareja, Malena Costa, y el bailaor Joaquín Cortés.

Durante la tertulia también se ha destacado la presencia de Miguel Ángel Tobías, cuyo documental Cáscara de Nuez fue proyectado el domingo en la terraza del Real Club Náutico de Palma.

Tita Cervera se recupera y prepara sus memorias

Paloma Barrientos ha contado también cómo se encuentra Carmen Cervera después de las últimas informaciones sobre su estado de salud. La baronesa se encuentra en Mas Mañanas, donde está disfrutando por primera vez de un verano sin estar atada a sus compromisos institucionales.

La propia Tita Cervera ha trasladado un mensaje de tranquilidad: "Estoy bien y recuperándome aquí en Mas Mañanas. No han sido días fáciles, pero ahora estoy otra vez recuperando mi actividad".

Además, ha revelado que está escribiendo sus memorias y que se encuentra preparando la llegada de sus nietos. "Ser abuela está muy bien", ha comentado a Paloma Barrientos.

La tertulia ha recordado el enorme interés que siempre ha despertado la vida de Carmen Cervera y el material que podría aportar un libro de memorias en el que la propia baronesa reconstruyera su trayectoria personal.

Borja Thyssen niega que esté ilocalizable

Otro de los asuntos tratados ha sido la información publicada sobre Borja Thyssen y el préstamo de cinco millones de euros que le reclamaría MoraBanc. Según la información publicada en Andorra, el banco habría iniciado acciones judiciales después de que venciera el plazo para devolver el préstamo y no pudiera localizar al hijo de Carmen Cervera.

Sin embargo, desde el entorno de Borja Thyssen se niega que esté ilocalizable. Según la versión recogida por ¡Hola!, el asunto responde a discrepancias con la entidad bancaria y se encuentra en manos de sus abogados.

Borja Thyssen es residente fiscal en Andorra y dispone además de una vivienda en Madrid, donde reside habitualmente su mujer, Blanca Cuesta, junto a sus cinco hijos. La versión de su entorno insiste en que está perfectamente localizado y que no es cierto que el banco no pueda encontrarle.