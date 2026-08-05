Kylian Mbappé publica la primera foto de Ester Expósito en sus lujosas vacaciones

Una de las parejas de este verano tiene al futbolista Kylian Mbappé y a la actriz Ester Expósito. Fue ayer mismo cuando la estrella de la Selección Francesa y del Real Madrid publicó un carrusel en su cuenta de Instagram donde aparecía, por vez primera, Expósito. De noche y de espaldas, mientras disfrutaban de una proyección al aire libre, se ve a la actriz española.

Con todo, a pesar de las fotografías en las que se ha visto a la pareja, ni Mbappé ni Expósito habían explicitado antes su relación en redes sociales. Ester Expósito hizo una referencia, la primera, a Mbappé en un comunicado en distintas plataformas. Como no podía ser de otra manera, la publicación del futbolista ha cosechado un gran éxito en la red social, pues, en estos momentos, cuenta con 4,6 millones de me gusta y cerca de 25.000 comentarios.

También gracias a las redes sociales, se ha sabido qué estaban viendo. Se trata de la película Elize: sombras de una mujer, un thriller producido en Brasil. Fue la protagonista, Lorena Comparato, quien desveló el misterio. Escribió un comentario con el siguiente mensaje: "Es un honor estar en tu televisión".

Vacaciones de lujo

En el carrusel, también se ve a Mbappé de buen humor, presumiblemente, ayudando a Ester Expósito a elegir un vestido. La fotografía, en concreto, está tomada a las afueras de la boutique Atzaró, en Ibiza. Vemos a la estrella blanca sujetando varios vestidos femeninos mientras sonríe a cámara.

Ester Expósito y Kylian Mbappé han recorrido varias de las ciudades más llamativas para disfrutar del verano. Han pasado por Miami, París, Cerdeña y Barcelona. Ambos se han dejado ver muy unidos. Además, en estos momentos disfrutan de sus últimos días de vacaciones en las costas de Porto Corvo, en Cerdeña, en un yate de lujo.