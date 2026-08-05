Lidia Bedman informa del estado de sus tres hijos con Santiago Abascal tras su ingreso de urgencia

La salud de los tres hijos menores del líder de Vox, Santiago Abascal, y de la creadora de contenido Lidia Bedman ha experimentado una clara mejoría tras ser ingresados de urgencia de forma consecutiva en un centro hospitalario durante los primeros días de agosto. La noticia del alta médica de dos de los pequeños, Santi y Hernán, llega tras varias jornadas de incertidumbre que coincidieron con un viaje de trabajo del político a Ceuta para supervisar la situación migratoria en la frontera, lo que le obligó a seguir la evolución del cuadro clínico de sus hijos desde la distancia.

El episodio sanitario generó una ola de preocupación entre los seguidores de la pareja, que llenaron sus buzones de mensajes de apoyo. La encargada de transmitir tranquilidad fue la propia Lidia Bedman al confirmar la vuelta a casa de parte de sus pequeños tras el bache hospitalario: "Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño. Ya les dieron el alta a Santi y a Hernán".

La recuperación y salida del centro médico de los menores coincidió además con una fecha señalada en el calendario para la influencer, la festividad de Santa Lidia, un detalle que la propia Bedman valoró de forma muy especial en sus plataformas digitales al señalar: "Hoy es mi santo, así que empezar así la semana, con los niños de alta, es un regalazo". Con estas palabras, la familia daba por superados los momentos de mayor tensión, confiando en que todo quede en un susto tras unos días en los que, como reconoció la creadora de contenido, "los planes no salen como uno imagina".

La pareja ha optado por mantener el motivo del ingreso de los menores en la estricta intimidad familiar, evitando revelar en sus redes sociales el problema de salud específico que afectó a sus hijos.

Cabe recordar que Santiago Abascal es padre de una familia numerosa de cinco hijos nacidos en dos etapas distintas de su vida. De su primer matrimonio con Ana Belén Sánchez nacieron sus dos hijos mayores, a quienes siempre ha procurado mantener en un discreto segundo plano. Tras su divorcio en 2010, el político contrajo matrimonio en 2018 con Lidia Bedman, con quien tiene a Jimena, Santiago y al pequeño Hernán, nacido en el verano de 2024. Estos tres últimos son los que han protagonizado este reciente episodio hospitalario.