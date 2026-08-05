Los romances del verano: Mbappé y Ester Expósito o Ana de Armas y Beto Montenegro disfrutan de su primer verano juntos

Los rumores finalmente son ciertos tal y como podemos ver en las imágenes de la revista Hola!: Ana de Armas y Beto Montenegro disfrutando de su primer verano juntos en Formentera, donde han disfrutado de unos días juntos.

El líder de la banda Rawayana, Beto Montenegro aparecen disfrutando de su relación ente besos, selfies y abrazos.

Tras su romance con el hijastro del dictador Díaz Canel o Tom Cruise no habíamos vuelto a ver a Ana de Armas con ninguna pareja. Fue el pasado mes de junio cuando empezó a ser vista en varias ocasiones junto al cantante por Madrid. La noticia empezó a cobrar fuerza cuando aparecieron juntos en el concierto de Rubén Blandes.

También se les ha visto en Ibiza almorzando en uno de los chiringuitos más famosos de la isla.

Mbappé y Ester Expósito disfrutan de su primer verano en alta mar

En ¡Hola! y Semana podemos ver al futbolista y la actriz pasando unos días en Costa Esmeralda (Cerdeña).

4 meses desde la primera aparición pública, y tras pasar unos días en París con la madre del futbolista y donde pudimos ver a Ester probándose una gargantilla en una joyería., la pareja ha estado navegando en un catamarán de 24 metros de eslora y 11,5 metros de manga. La semana de alquiler cuesta 77 mil euros.

Ambos practicaron paddle surf y compartieron una jornada entre risas y besos. También han sido unos días donde Ester aprovechó para mandar un comunicado para plantar cara ante los bulos que circulan en redes.

Carmen Thyssen disfruta del verano a bordo del yate Mata Mua

Semana publica las fotos donde vemos a la hija de la Baronesa Thyssen junto a su hermana y un grupo de amigos disfrutando del verano.

Entre ellos se encontraba un joven al que algunos apuntan como algo más que un buen amigo.

Recordemos que en julio de 2024 debutó en solitario para inaugurar en nombre de su madre una exposición con obras de la colección Carmen Thyssen. Actualmente Carmen vive en Barcelona y estudia Derecho.

Mientras, su hermana Sabina la ha acompañado. En las fotos podemos verla practicando paddle surf.

Ana Boyer presenta a su hija Mía vía exclusiva en ¡Hola!

Se trata de un reportaje de 14 páginas realizado en su casa familiar, donde Ana Boyer presenta a Mía, que tiene ahora 3 meses, y a quién la propia Ana define como una niña muy tranquila que se lo está poniendo bastante fácil.

La niña, cuarta de sus hijos, continua con la tradición de llevar la letra M como sus hermanos Miguel, Mateo y Martín.

Ana asegura que su madre, Isabel Preysler, es una abuela muy cariñosa y presente, a quién le encanta estar con sus nietos. También que su hermana Tamara tiene una conexión muy especial con sus sobrinos

Paula Echevarría despide a su padre, Luis Ángel

En Diez Minutos y Semana vemos a Paula abatida sin separarse de su madre, a quien c ha acompañado en todo momento. Paula recibió la noticia en Madrid de que su padre había empeorado y viajó a Asturias. En redes sociales ha querido dedicarle unas palabras: " Después de ti qué papá? Tengo el corazón roto, intenraré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que nada será igual".

Miguel Torres, su novio, ha sido otro de los grandes apoyos de Paula. Fue uno d ellos encargados de portar el féretro.

Alaska y Mario eligen Cádiz para el primer chapuzón del verano

La pareja ha estado en Zahara de los Atunes antes de retomar sus compromisos profesionales.

Mario en una entrevista contó que le apetecía mucho que Alaska descubriese los veranos en la playa. "Me parece guay recuperar las costumbres de antes porque lo clásico siempre fue moderno".

Cóctel de noticias

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, dos ex bien avenidos, juntos en Formentera con sus hijos 7 meses después de su separación.

Rocío Crusset disfruta de Ibiza tras las celebraciones de su segunda boda con Charlie Schein.

Susanna Griso presume de tipazo con Luis Enríquez en la Costa Brava

Marcos Llorente y Paddy Norabe disfrutan de unos días en Marbella e Ibiza, al igual que David y Victoria Beckham. Otro futbolista, Nico Williams, disfruta de su recién estrenada soltería después de que salieran a a luz unas imágenes en un barco en el que Nico estaba rodeado de compañía femenina, lo que molestó a su novia, Ainhi García, lo que provocó la ruptura tras dos años de noviazgo.

María Pombo y su marido Pablo Castellano, disfrutan en familia de unos días en Cantabria

Eva Longoria presume de figura a sus 51 años. La actriz se encuentra disfrutando con su familia de unos días en Marbella.