Lydia Bosch sufre una caída durante los ensayos de su esperado regreso al teatro

La reconocida actriz Lydia Bosch ha sufrido un percance durante uno de los ensayos de su próxima obra, Fedra en los infiernos. Este incidente había generado cierta inquietud entre sus seguidores, dado que este montaje supone su gran retorno a las tablas en los próximos meses. Sin embargo, su entorno más cercano se ha apresurado a mandar un mensaje de tranquilidad para evitar cualquier tipo de alarmismo innecesario.

Su gran amigo y compañero de profesión, Antonio Albella, ha sido el encargado de confirmar que el accidente no revestirá gravedad ni alterará los planes de estreno previstos. Tras el susto vivido sobre el escenario, Albella ha comentado que "se lastimó en el ensayo del jueves, pero ya está perfectamente, está ya bien, todo bien". De este modo, queda confirmado que los preparativos del montaje continúan su curso habitual y que el incidente se ha quedado en una simple anécdota fruto de la intensidad de los ensayos.

El actor ha aprovechado la ocasión para mostrarse especialmente ilusionado y expectante ante el retorno de su compañera a la interpretación en directo. No ha dudado en elevar las expectativas al máximo, calificando este estreno como uno de los grandes hitos culturales de la presente temporada. "Su regreso a los escenarios va a ser uno de los acontecimientos teatrales del año. Está fabulosa interpretando a Fedra en Los infiernos de José María del Castillo. Va a ser un regreso por todo lo alto", ha afirmado Albella, dejando patente la calidad del proyecto.

Lydia Bosch con sus compañeros de reparto de Fedra en los infiernos

Además de ensalzar el nivel de la producción, el intérprete ha destacado la enorme vitalidad y las ganas con las que la actriz está afrontando esta nueva y exigente etapa profesional. Albella ha recordado que el afecto que despierta entre los espectadores se mantiene inquebrantable gracias a su innegable talento. "Tiene muchísimas ganas, tiene el cariño de la gente y unas facultades asombrosas", ha añadido.

Finalmente, ha querido poner en valor el peso específico que tiene la artista dentro de la ficción nacional. "Es toda una vida de interpretación, sobre todo en televisión, porque ella ha hecho principalmente series", ha recordado Albella. Cabe destacar que, gracias a sus recordados papeles en la pequeña pantalla, logró convertirse en uno de los rostros más populares de España. Ahora, con el susto de la caída ya superado, el público aguarda con impaciencia verla brillar de nuevo.