Pitingo, Juan Carmona o Sara Verdasco: familiares y amigos despiden a Pepe Habichuela
El flamenco está de luto tras la muerte de Pepe Habichuela a los 82 años en Madrid. El célebre guitarrista, pilar fundamental de una de las sagas más influyentes del arte jondo, deja un vacío irreparable en la música de nuestro país. La capilla ardiente, instalada en el Tanatorio Crematorio Sur de la capital, se ha convertido en el punto de encuentro de familiares, amigos y compañeros de profesión que han querido arropar a los suyos y rendir un último homenaje a un genio irrepetible antes de su traslado a Granada, su ciudad natal, donde recibirá sepultura.
Una de las imágenes más sobrecogedoras a las puertas del tanatorio ha sido la llegada de su único hijo, Josemi Carmona.
Visiblemente afectado por el duro golpe, el músico ha recordado la figura de su padre con palabras llenas de amor y admiración, destacando su buen humor, su arte intacto hasta el final y el legado vital y musical con el que educó a toda su familia.
El goteo de artistas y figuras de la cultura ha sido constante a lo largo de la jornada. Entre ellos, el cantante Pitingo ha querido estar presente para despedir a quien consideraba un maestro y un pilar fundamental en su carrera.
El artista ha subrayado no solo el genio de Pepe Habichuela a las cuerdas de la guitarra, sino también su generosidad constante con las nuevas generaciones y su carácter afable y cariñoso.
Entre los familiares que han acudido a dar su pésame se encontraba también su sobrino, Juan Carmona, acompañado por su mujer, Sara Verdasco. Con rostro serio y vistiendo luto riguroso, la pareja ha agradecido el cariño de los medios de comunicación en estos difíciles momentos.
La capilla ardiente, instalada en el Tanatorio Crematorio Sur de la capital, se ha convertido en el punto de encuentro de familiares, amigos y compañeros de profesión que han querido arropar a los suyos y rendir un último homenaje a un genio irrepetible antes de su traslado a Granada, su ciudad natal, donde recibirá sepultura.