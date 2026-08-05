Pitingo, Juan Carmona o Sara Verdasco: familiares y amigos despiden a Pepe Habichuela

6 / 6

La capilla ardiente, instalada en el Tanatorio Crematorio Sur de la capital, se ha convertido en el punto de encuentro de familiares, amigos y compañeros de profesión que han querido arropar a los suyos y rendir un último homenaje a un genio irrepetible antes de su traslado a Granada, su ciudad natal, donde recibirá sepultura.