La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico ha repasado este jueves la reacción viral del rey Felipe VI después de ser piropeado mientras disfrutaba de una cerveza en Palma, los nuevos problemas de Isabel Pantoja con Hacienda y el último spot protagonizado por Luis Miguel tras los rumores sobre su estado de salud.

Felipe VI se encuentra estos días en Mallorca participando en la Copa del Rey de Vela al frente del Hispania, la nueva embarcación de la Comisión Naval de Regatas de la Armada. En plena estancia en la isla, el monarca se ha convertido de nuevo en protagonista de las redes sociales por un vídeo en el que aparece disfrutando de una cerveza junto a varios amigos y compañeros en el Club Náutico de Palma.

Las imágenes, difundidas por la periodista Patricia Chinchilla, muestran el momento en el que una comunicadora se acerca al Rey y le lanza un inesperado piropo: "Perdona, eres el Rey más guapo de Europa entera; ¡guapo, guapo y guapo!". Felipe VI, algo descolocado por la espontaneidad de la situación, recibe el comentario con naturalidad y agradece el cumplido.

Aunque el vídeo se ha viralizado coincidiendo con la presencia del Rey en Mallorca, las imágenes no son actuales. Corresponden al verano de 2024, como se puede comprobar por la equipación que lleva Felipe VI, con la gorra y el polo del Aifos, el anterior barco con el que participaba en la competición.

Isabel Pantoja vuelve a enfrentarse a Hacienda

Tres días después de cumplir 70 años, Isabel Pantoja ha recibido una noticia poco agradable. La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados por la cantante contra las liquidaciones del IRPF correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010 y confirma así una deuda tributaria de más de 700.000 euros, además de las sanciones derivadas de estas irregularidades, cuyas cuantías no han trascendido. Las sentencias todavía pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

El tribunal ha rechazado los argumentos de la tonadillera y considera que sus ingresos profesionales fueron canalizados a través de sociedades patrimoniales por debajo de su valor de mercado. Entre ellos se encontraban ingresos procedentes de grabaciones de discos, actuaciones, entrevistas y apariciones televisivas.

Desde el gabinete de comunicación de Isabel Pantoja han querido precisar que la cantidad recogida en las resoluciones "forma parte de la deuda que la artista ya mantenía reconocida con la Agencia Tributaria" y que dicha cantidad "se encuentra ya perfectamente garantizada con otros bienes de su propiedad".

Su equipo jurídico estudiará ahora las sentencias antes de decidir si presenta un recurso ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, según se ha explicado en Y ahora Sonsoles, Pantoja se esperaba este fallo, aunque estaría "cabreadísima" y tendría intención de recurrir.

Luis Miguel reaparece tras los rumores sobre su salud

La Crónica Rosa también ha puesto el foco en Luis Miguel y en el nuevo spot protagonizado por el cantante, después de las informaciones y rumores que durante los últimos meses han rodeado su estado de salud.

El artista mexicano ha vuelto a aparecer públicamente en un contexto en el que su salud ha generado especial interés. En mayo circularon informaciones sobre una supuesta hospitalización en Nueva York que fueron desmentidas por su entorno, que aseguró entonces que el cantante se encontraba en perfecto estado.

Posteriormente, distintos medios publicaron informaciones contradictorias sobre su estado de salud y una posible intervención quirúrgica. En junio, Telecinco informó de que Luis Miguel se había recuperado favorablemente tras pasar por quirófano en Nueva York, aunque señalaba que la operación había sido complicada.

Ahora, el cantante vuelve a ponerse delante de las cámaras con este nuevo spot de Coca-Cola, una aparición que sirve para alimentar todavía más el interés sobre su estado y su imagen pública.