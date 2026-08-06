Makoke responde con ironía al comentario de Laura Matamoros sobre sus vacaciones

Makoke atraviesa uno de los veranos más dulces y tranquilos de su vida. Tras haber contraído matrimonio recientemente con Gonzalo, la colaboradora de televisión se encuentra inmersa en una prolongada luna de miel. A través de sus perfiles en redes sociales, comparte de forma constante con sus seguidores los detalles de estas semanas de asueto, marcadas por los viajes, la cercanía al mar y, muy especialmente, los planes al aire libre. Esta etapa vital refleja una notable serenidad personal, alejada de las polémicas que en otros tiempos rodearon su figura pública.

Ha sido precisamente una de estas publicaciones digitales la que ha generado un inesperado intercambio de mensajes que ha captado la atención del público. La protagonista de la anécdota subió unas idílicas imágenes en las que aparecía disfrutando de un pícnic en la playa junto a su recién estrenado marido. Ante esta escena, Laura Matamoros decidió intervenir. La hija de Kiko Matamoros comentó la fotografía recordando cómo solían ser las costumbres estivales de la familia en el pasado. En concreto, la influencer señaló que, durante la época en la que estaban juntos, las comidas familiares solían realizarse en chiringuitos, marcando así un contraste con el bucólico plan actual.

Lejos de tomarse esta observación como un ataque o revivir viejas rencillas, la respuesta de la exmodelo estuvo caracterizada por un tono conciliador y un evidente sentido del humor. Al ser preguntada por los medios de comunicación acerca de estas palabras, optó por contestar con total naturalidad y un punto de ironía. "La verdad que con su padre hemos hecho pícnic, pero en el campo, pero en la playa no, la verdad", aclaró entre risas. Con esta sencilla declaración, quiso dejar patente que el apunte de la joven no le había generado ninguna molestia y que es capaz de rememorar aquella larga etapa de su vida con absoluta normalidad.

En este distendido cruce de declaraciones también tuvo su espacio Gonzalo. El actual marido, demostrando la sintonía que mantiene con su pareja y su firme deseo de mantenerse al margen de cualquier controversia mediática, intervino para restar importancia a las comparaciones sobre los hábitos vacacionales. El empresario defendió que el periodo estival ofrece margen temporal suficiente para disfrutar de alternativas muy diversas sin necesidad de establecer comparativas. "Hay que hacer un poquito de todo, ¿no? Hay que hacer un día de pícnic, un día chiringuito", argumentó con naturalidad. De este modo, ambos han zanjado cualquier atisbo de polémica, reafirmando que su principal prioridad en estos momentos es seguir disfrutando de su reciente matrimonio y de la tranquilidad estival.