Shaila Dúrcal, 'fan número uno' del tributo de Carmen Morales a su madre

La figura de la inolvidable Rocío Dúrcal sigue muy presente tanto en el panorama cultural como en el seno de su propio entorno familiar. A punto de cumplirse casi dos décadas de su trágico fallecimiento, el extenso legado de la conocida como reina de las rancheras continúa inspirando nuevos proyectos escénicos y homenajes. En esta ocasión, será su hija mayor, Carmen Morales, quien se subirá a las tablas para rendirle un sentido tributo a través de un montaje teatral y musical. Con esta obra, la actriz busca recordar a su madre desde el escenario, un espacio que ha marcado profundamente su propia trayectoria profesional y vital.

Ante el inminente estreno de este nuevo y emotivo proyecto, Shaila Dúrcal no ha querido ocultar la emoción y el tremendo orgullo que siente por su hermana.Shaila ha celebrado de manera pública esta iniciativa, asegurando ante los medios de comunicación que está deseando verla interpretar a su progenitora. Según ha comentado, espera que esta representación ofrezca al público una perspectiva muy personal y cercana de lo que supuso la figura de la artista para ellas.

"Es un proyecto de ella, es igual que yo (...), cuando hago mis canciones o cuando hago un proyecto dedicado a ella, es algo muy bonito, porque me encanta que lo esté haciendo a través del teatro, que es lo que más ama, que sea, obviamente, teatro musical", ha explicado la artista. Además, no ha dudado en elogiar las capacidades vocales de su hermana, añadiendo: "Canta muy bonito mi hermana, así que tengo muchas ganas de escucharla, de verla, cómo lo interpreta a su manera y, bueno, yo soy fan número uno".

Estas sinceras palabras reflejan a la perfección el apoyo absoluto que existe entre las dos hermanas a la hora de mantener vivo el recuerdo de su madre. Se trata de una figura artística cuya influencia sigue siendo un pilar fundamental para toda la familia. Mientras Shaila ha rendido homenaje a su progenitora en numerosas ocasiones a lo largo de los años mediante la industria discográfica, ahora celebra con entusiasmo que Carmen decida hacerlo desde el terreno que mejor conoce y domina: el teatro musical.

Durante su reciente intervención ante la prensa, la menor de las hijas de Rocío Dúrcal también quiso aprovechar la ocasión para pronunciarse sobre el delicado estado de salud de su tía, la popular actriz Fedra Lorente. En las últimas semanas habían trascendido diversas informaciones sobre las dificultades médicas que atraviesa la veterana intérprete, lo que había generado cierta preocupación en su entorno. Shaila explicó que, ante estas adversidades, la familia permanece más unida que nunca y se mantiene pendiente de su evolución en todo momento, a pesar de los compromisos profesionales que las obligan a estar separadas.

Para zanjar el tema, la cantante ha transmitido un mensaje basado en la unión familiar frente a los problemas cotidianos. "Esas cosas que pasan en la vida, pero bueno, para eso somos la familia, yo creo, para estar ahí apoyándonos, aunque sea a la distancia, cercanamente, de la forma que sea, ¿no? Somos familia y es lo que hacemos", ha señalado con enorme cariño, dejando claro que la distancia geográfica no supone ningún impedimento para brindar el respaldo necesario a sus seres queridos.