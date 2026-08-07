Alba Carrillo defiende a los menas desde un crucero: "Ser rojo es querer que haya derechos"

Alba Carrillo ha salido en defensa de los menores marroquíes que han llegado a Ceuta en los últimos días y ha reivindicado la necesidad de poner el foco en su condición de adolescentes en situación de vulnerabilidad. La presentadora ha compartido varias reflexiones en sus redes sociales en las que asegura que su visión de la situación parte, sobre todo, de su experiencia como madre de un adolescente.

"No soy experta en política internacional pero sí en ser madre de un adolescente. En cada chaval veo a mi hijo", afirma Carrillo en uno de sus mensajes. La presentadora considera que los jóvenes de esas edades pueden ser especialmente susceptibles de creer en falsas promesas y rechaza que su apariencia física sirva para tratarlos como adultos.

Carrillo sostiene que detrás del debate migratorio hay adolescentes con necesidades y problemas similares a los de cualquier otro menor. "Parecen hombres pero son profundamente vulnerables a cualquier consejo o charla", señala, antes de defender que solo puede ver en ellos "seres humanos con las mismas necesidades emocionales y fisiológicas que mi hijo".

La presentadora también ha puesto el acento en las circunstancias que pueden haber llevado a estos jóvenes a abandonar Marruecos. En sus palabras, asegura que imaginar el hambre, los sueños y las dificultades que atraviesan le provoca dolor y advierte de que dejar de percibir a estas personas como individuos favorece la deshumanización.

Sus críticas a quienes cuestionan que estén solos

En otra de sus publicaciones, Carrillo se refiere a las críticas que se han producido ante la presencia de adolescentes que han llegado a Ceuta sin sus familias. La presentadora recoge las palabras de Miguel Ángel Revilla, quien, según explica, cuestionaba que se pidiera a estos jóvenes que regresaran a sus casas cuando, en su opinión, se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Carrillo también critica a quienes se preguntan cómo pueden estar solos jóvenes de tan corta edad. Considera que juzgar estas situaciones desde la distancia resulta sencillo cuando no se han vivido circunstancias similares y recuerda una frase que asegura haber leído anteriormente: "Ningún padre entregaría a su hijo al mar si la tierra no fuera más peligrosa".

En este contexto, cuestiona las "clases de moralidad" que, a su juicio, se realizan desde una posición de comodidad y reclama una mayor empatía hacia las familias y los menores afectados.

La presentadora termina este mensaje elogiando la actitud de parte de la población de Ceuta durante la crisis migratoria. Carrillo considera que, pese a la presión que ha soportado la ciudad, numerosos vecinos han respondido desde la solidaridad y han evitado, según su interpretación, que el odio y el discurso racista ocuparan el centro de la respuesta.

Carrillo responde a las críticas por sus vacaciones

Cabe resaltar que todas estas reivindicaciones la presentadora las ha realizado desde un crucero con su familia. En otra story, Carrillo ha respondido a quienes han cuestionado que defienda a los menores migrantes mientras continúa disfrutando de sus vacaciones.

"Con mi dinero, después de pagar TODOS mis impuestos, hago lo que me da la real gana. Quiero viajar y construir recuerdos con mis padres y mi hijo. Vosotros lo gastáis en toros y puros, y no digo nada", afirma la presentadora.

Carrillo también responde a quienes le reprochan que no acoja personalmente a estos jóvenes. "Sí, prefiero 'meter en mi casa' cualquier chaval de Ceuta que a vosotros, retrógrados llenos de odio y racismo", sostiene en su publicación.

La presentadora cierra su mensaje reivindicando su posición política: "Ser rojo es querer que haya derechos y no privilegios".