Diez veleros de la Armada, frecuentados por el rey Felipe VI, destruidos en un incendio en San Juan

Que nuestro rey Felipe VI es un enamorado de la vela es de sobra sabido por todos. Es uno de sus deportes favoritos desde niño, y no hay nada que le guste más que competir cada año en aguas baleares. Todos los veranos preside la entrega de premios en el recinto de Ses Voltes, a los pies de la Catedral de Palma.

Don Felipe se encuentra en Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de aquel país, Abelardo de la Espriella. Un viaje relámpago porque está previsto que regrese el sábado a Mallorca para participar en la entrega de trofeos de la Copa del Rey.

Me llega una triste información que con seguridad le ha tenido que afectar al monarca, porque diez barcos de la Armada han sido pasto de los terribles incendios que ha habido en España, en concreto en el pantano de San Juan, donde Su Majestad suele ir con amigos marinos a practicar ese deporte durante el año de forma privada.

El viaje relámpago del monarca a Colombia

El rey Felipe VI realiza un viaje relámpago a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Tras partir desde Palma de Mallorca acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el monarca aterriza en la ciudad de Cali —escenario inédito para esta ceremonia—. Su agenda relámpago incluye un encuentro previo con el mandatario electo en el Centro Cultural de Cali, antes de acudir al acto principal en el Arena USC, desde donde emprenderá el vuelo de regreso a España inmediatamente al término de la investidura.

Esta visita relámpago reafirma el compromiso de la Corona con los lazos institucionales e iberoamericanos, siendo la sexta ocasión en la que Felipe VI acude a la investidura de un presidente colombiano (tras las de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe en dos ocasiones, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro). Además, este desplazamiento representa su segundo viaje exprés a la región en apenas dos semanas —tras haber acudido a finales de julio a la asunción presidencial en Perú—, consolidando una intensa agenda internacional de representación del Estado español en los relevos de mando de la región.