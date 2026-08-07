De la boda de Tom Holland y Zendaya a las dudas del enlace entre Cristiano Ronaldo y Georgina

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico ha repasado este viernes el origen real del vídeo viral en el que una mujer piropea al rey Felipe VI en Palma, la detención en Houston de un hombre que acosaba a la princesa Leonor y los últimos detalles sobre la boda de Tom Holland y Zendaya, además de la incertidumbre que rodea un posible enlace de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez este fin de semana.

El equipo ha aclarado que las imágenes en las que se ve a una mujer acercarse al Rey en el Club Náutico de Palma para llamarle "guapo, guapo, guapo" no son recientes, sino que corresponden al año 2023, tal y como confirmó la autora del vídeo, la periodista Patricia Chinchilla. Según explicó ella misma, el vídeo permaneció inadvertido durante dos años hasta que lo reenvió a un amigo tras una broma y este le animó a republicarlo, momento en el que se hizo viral.

Chinchilla ha señalado que nadie le llamó la atención en su momento, "ni tan siquiera los escoltas", y ha defendido que no considera que faltara al respeto al monarca, apuntando que se trata de una costumbre española que no debería perderse. El equipo de la tertulia ha debatido sobre la espontaneidad de la situación y ha coincidido en que la viralización se ha producido en un contexto de mayor sensibilidad informativa, coincidiendo con la estancia del Rey en Mallorca con motivo de la Copa del Rey de Vela.

Sobre la agenda del monarca, se ha recordado que viajó ayer a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del país y que regresará este sábado a la isla, donde podría prolongar su estancia hasta el próximo día 12 para observar el eclipse desde la Sierra de Tramontana.

El acosador de Leonor

La tertulia ha informado de la detención en Houston de un hombre de 50 años que perseguía a la princesa Leonor durante el pasado Mundial de Fútbol. Según los datos aportados en el programa, el Centro de Cooperación Internacional, en el que participan distintos cuerpos de seguridad, localizó al individuo preguntando en varias ocasiones por la hija de los Reyes en un hotel de la ciudad, llegando a afirmar que quería casarse con ella.

Los colaboradores han destacado el trabajo silencioso de los servicios de seguridad y han recordado que Leonor se suma así a una lista de princesas europeas que han sufrido episodios de acoso, entre ellas Amalia de Holanda, obligada a abandonar temporalmente su país tras recibir amenazas, e Ingrid Alexandra de Noruega.

Boda de Tom Holland y Zendaya, en el aire la de Cristiano y Georgina

El programa también se ha hecho eco de la confirmación, según la revista People, de la boda de Tom Holland y Zendaya, celebrada en el Hotel Vivi Brock, en Surrey, con los hermanos del actor entre los invitados y una decoración basada en flores silvestres. Según los datos manejados en la tertulia, el enlace habría costado en torno a 600.000 euros.

En paralelo, se ha abordado la incógnita sobre si Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contraerán matrimonio este fin de semana en Madeira. Un allegado a la pareja, citado por los colaboradores, desmintió hace unos días que exista una invitación circulando y negó que haya nada previsto, aunque el equipo ha señalado que, de producirse, previsiblemente sería un enlace discreto en su ceremonia y más celebrado en su posterior fiesta, dado el perfil habitual de la pareja.