Cena benéfica en Marbella a favor de la Fundación Infancia sin Fronteras

Un año más se celebró la cena benéfica a favor de esa ONG. Al frente de la misma se encontraba Arantxa de Benito, impulsora de esta iniciativa solidaria, cuya recaudación este año ascendió a 43.000 euros que irán destinados a que más de 296 niños y niñas de Níger puedan tener acceso a una educación. La cita fue en el Hotel Hard Rock Café de Marbella, a la que acudieron muchos rostros conocidos como Norma Duval, Estefanía Luik, Shaila Dúrcal, Makoke, Esther Arroyo, José Manuel Parada o Rappel, entre otros.

Una noche en la que se pudo combinar gastronomía, música y solidaridad con las actuaciones en directo de Ana Cisneros, cantante y percusionista malagueña, y María Luna.

En el transcurso de la cena tuvo lugar la tradicional subasta solidaria, presentada por Jaime Arroyo y Beatriz Jarrín, que para la ocasión escogió un modelo de Sedka Novias. Hubo magníficos regalos, como un cajón firmado por Estrella Morente, obras de Angels Rivas y David Crespo, una camiseta del Atlético de Madrid y otros muchos.