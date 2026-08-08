El drama por el que Paris Hilton usó la gestación subrogada: "Por eso no he sido madre"

Fue, parafraseando el título de una vieja película de James Dean, una chica Rebelde sin causa. Porque tenía todo lo que una muchacha joven puede ambicionar. Y sin embargo le dio por fastidiar a su rica familia y pasearse por el mundo haciendo lo que le daba su real gana. Con su matrimonio, el único que ha celebrado hace cinco años, ha entrado en razones, ya no protagoniza escándalos y sigue amasando con sus negocios una fabulosa fortuna. Solo con ellos, sin contar alguna herencia familiar que desconociéramos, se estima que posee mil trescientos millones de dólares. Le gana su rival en eventos sociales, Kim Kardashian, que tiene más dinero, mil novecientos millones de dólares. No creo que lleguen un día a pelearse por eso, si acaso por quién brilla más en cualquiera de las grandes fiestas a las que acuden.

Atraviesa actualmente Paris Hilton un momento feliz al ganar la causa judicial que mantenía contra un internado al que denunció por haber sufrido abusos en su época de estudiante. De eso había transcurrido mucho tiempo, pero por razones que desconocemos, ha sido ahora cuando la Provo Canyon School, sita en el estado norteamericano de Utah, tiene que cerrar sus puertas al comprobarse, como exigía Paris Hilton, que faltaba a ciertas cláusulas de salud y seguridad.

Arrastró problemas mentales en su juventud

Paris era una pobre niña rica como fuera motejada la multimillonaria Barbara Hutton. Es bisnieta del fundador de la cadena hotelera Hilton, Conrad de nombre. Solo ya por eso tenía la vida resuelta. Resultó que nadie podía hacer de ella una muchacha responsable. Sus juergas eran continuas. En las revistas su presencia, habitual. Conoció todos los vicios posibles. De escándalo en escándalo.

A los veinte años le diagnosticaron un trastorno de neurodesarrollo; déficit de atención e hiperactividad, conocido clínicamente con las siglas TDAH. Su hijo, tal vez por herencia genética, padece hidrocefalia.

Si ese trastorno influyó en su conducta pública es algo que pudo suceder. O bien que, recuperada de esa enfermedad, reanudara su forma de ser, comportándose como una mujer propensa a saltarse todos los convencionalismos y normas. No fue casualidad que en el verano de 2007 fuera detenida por la policía, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, o de otras drogas. Condenada a cuarenta y cinco días de privación de libertad, violó la condicional, hasta que dejándola por imposible, generosamente, el juez que dictó la primera sentencia terminó por conformarla con arresto domiciliario.

Sus relaciones amorosas fueron múltiples. Pareciera que con sus frivolidades, y el dinero que conseguía de su familia, se iba a pasar la vida sin dar un palo al agua. Pero cambió. Llevada por un deseo de ganar por sí misma lo máximo posible sin recurrir a los suyos, a estas alturas puede sentirse orgullosa por esos mil novecientos millones de dólares que ya citábamos como la fortuna que en la actualidad disfruta. ¿Cómo la ha conseguido?

Comenzó a hacerse rica en un reality show

Paris Hilton con su marido Carter Miliken Reum

Paris Hilton, qué duda cabe, es inteligente, audaz, atractiva, a la que en las revistas de moda suelen citarla como una socialité. Me sigue costando mucho recurrir a ese galicismo. Pero no es solo eso, lo que otras mujeres, sin oficio conocido, se introducen entre la antes llamada jet set, la sociedad bien relacionada que se lo pasa pipa en sus eventos, donde estrenan las últimas novedades y siempre están preparando un viaje, un estreno, una boda espectacular… Estando en la pomada. La diferencia con las socialité de medio pelo con Paris Hilton es que ésta saca provecho de todas sus habilidades. Es modelo, actriz, cantante, diseñadora y hasta DJ, o sea, programadora de música en una discoteca privada. "Yo inventé lo de cobrar por asistir a fiestas. Me han copiado mucho después".

Los primeros trescientos millones de dólares que ganó fue a través de un reality de gran éxito en los Estados Unidos, The Simple Life. Con todo aquel dineral emprendió después un lucrativo negocio en el sector cosmético: creó veinticinco marcas de fragancias. A continuación, hizo caja también lanzando líneas de moda femenina. Con tanta pasta gansa, en los últimos tiempos ha invertido en empresas digitales. No nos sorprendería que lo hiciera asimismo en el campo de lo que está en boga: la inteligencia artificial.

Sólo una vez ha estado casada

Paris Hilton con su marido Carter Miliken Reum

Con ese pasado amoroso al que nos referíamos superficialmente y la vida que ha llevado en su juventud, no deja de extrañarnos que estuviera mucho tiempo soltera, hasta que se enamoró de Carter Miliken Reum, empresario y financiero, con quien contrajo matrimonio en 2021. Tienen un par de hijos por gestación subrogada, nacidos en 2023.

Paris Hilton tiene un grave problema que afecta a su maternidad. Sufre ataques de pánico en caso de tener relaciones sexuales y pensar que podría quedarse embarazada. Le viene a la memoria su adolescencia, asegurando que sufrió abusos médicos y psicológicos acerca del sexo. "Por eso no he sido madre", confesaría.