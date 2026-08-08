Hunter Biden se sincera sobre el grave estado de salud de su padre Joe Biden: "El cáncer se ha extendido

Hunter Biden ha abierto las puertas de la privacidad familiar para contar el difícil momento que atraviesa el expresidente Joe Biden. Lejos del brillo de la Casa Blanca, el exmandatario de 83 años libra en la intimidad de su hogar una dolorosa batalla contra el cáncer, sostenido por el amor incondicional de los suyos, según ha revelado en una emotiva entrevista concedida a la cadena británica BBC.

Durante la conversación, Hunter dejó ver el lado más íntimo y vulnerable del líder demócrata, afirmando con evidente conmoción que "Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia" y subrayando que "es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo".

El diagnóstico se dio a conocer el año pasado tras la salida de Biden de la Casa Blanca, confirmando un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea. A pesar del estricto tratamiento médico al que se somete, el expresidente ha mantenido apariciones públicas contadas, como su presencia el pasado junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

"I wish he would complain more, because it's not good - the cancer has spread" Hunter Biden discusses the health of his father, former US President Joe Biden. #Newsnight pic.twitter.com/QwNYjfithd — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) August 7, 2026

Sin embargo, su hijo ofreció detalles sobre el verdadero alcance de su estado actual al precisar que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso" y resulta "muy debilitante". A pesar del desgaste, Hunter destacó la compostura del exmandatario: "Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más".

Este delicado cuadro clínico se suma al complejo cierre de su mandato presidencial (2021-2025), época en la que estuvo bajo el foco constante por las dudas en torno a su edad y capacidad de gestión. Aquellas presiones derivaron en la renuncia a su candidatura de reelección para dar paso a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, tras un convulso debate electoral frente a Donald Trump, actual presidente del país.

La entrevista tocó una de las decisiones más polémicas de su etapa final en el poder: el indulto otorgado a su propio hijo, procesado por asuntos fiscales y posesión ilegal de armas. A pesar de que Biden había prometido no intervenir en el proceso judicial, terminó firmando el perdón. Al respecto, Hunter se declaró "agradecido" por la medida, aunque reconoció con franqueza que no fue "algo bueno" para la memoria y el legado político de su padre.