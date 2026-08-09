Eva González sale con un empresario sevillano y no se despega de su hijo Cayetano: "Es el centro de mi vida"

Una de las presentadoras más atractivas de televisión es Eva González. A sus cuarenta y cinco años mantiene una gran belleza, que no en vano quedó demostrada al ser elegida Miss España en 2003. Ha llevado una vida muy activa, intensa en amores, y ahora, tras varias relaciones y un matrimonio roto con el torero Cayetano Rivera, con quien estrenó su maternidad. Es su único hijo, llamado como el padre, ya con ocho años, que dice ser el centro de su existencia. Además de su trabajo ante las cámaras, la sevillana ha sabido invertir en lucrativos negocios estimándose elevado el patrimonio que ha conseguido establecer.

Era trabajadora social cuando dio el salto a desfilar como modelo y luego a intervenir en programas de televisión. En MasterChef, "La Voz" y "La Voz Kids". Como por estas fechas últimas su hijo estaba de vacaciones se lo lleva consigo a los estudios de televisión donde el jovencito se queda entre bambalinas siguiendo las evoluciones de su guapa mamá.

Una lista de amores antes de casarse

La belleza de Eva González no pasó inadvertida a comienzos del nuevo siglo XXI, cuando un primer novio, Antonio Roldán, se convirtió en su prometido entre 2001 y 2003. Y cuando ella ya frecuentaba los estudios de televisión, uno de sus presentadores, el divertido valenciano Arturo Valls se coló por ella, manteniendo una íntima relación, aunque por un solo año, 2004. Gozando ya de suficiente popularidad, comenzó a ser perseguida por los reporteros del corazón cuando se descubrió que bebía los vientos por Iker Casillas. Entre 2005 y 2008 la pareja paseó su amor por más de un campo de fútbol. Parecía que aquello podría terminar en boda, pero se dijeron adiós. Quizás ya el guardameta se había fijado en los ojos brillantes de una conocida reportera televisiva, Sara Carbonero.

Por su parte, Eva, al año de quedarse sin pareja, dejó de ir al fútbol para interesarse por las corridas de toros, ya que en 2009 conoció a un seductor matador descendiente de larga dinastía taurina, Cayetano Rivera, el segundo hijo que tuvo "Paquirri" con Carmen Ordóñez. Se había casado en Oviedo con una modelo asturiana, adoptando una hija de ésta. Pero su vida torera no la comprendió ella y acabaron separándose. Después de varias temporadas, saliendo y entrando, con una separación de por medio en 2013, Eva y Cayetano contrajeron matrimonio en Mairena del Alcor, de donde ella es oriunda, teniendo un hijo hace años, llamado como el padre, y como su bisabuelo, que era el torero legendario cantado por Hemingway en su novela "Fiesta", del que el crítico taurino Gregorio Corrochano dejara para la posteridad este titular laudatorio: "Es de Ronda y se llama Cayetano". Ordóñez de primer apellido.

Con esos antecedentes, Cayetano Rivera Ordóñez llegó a ser matador de primera categoría. Pero las esposas de los toreros sufren, no comprenden a veces esas vidas expuestas burlando a la muerte. Y Eva no tuvo suerte en ese matrimonio, pero feliz por haber dado a luz a su primer y único hijo hasta la fecha. Se divorciaron en 2022. Aparte de que Cayetano ha gustado siempre de las mujeres.

Emocionada al volver a la iglesia donde se casó

En la primera decena del último mes de julio, Eva González volvió a su pueblo, invitada a la boda de una prima en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la misma en la que en 2015 se casó con Cayetano Rivera. No pudo evitar emocionarse, recordando los bonitos momentos de aquel día. La revista ¡Hola! dio cumplida información gráfica de esta reciente ceremonia.

Por el momento, Eva González no ha pensado en casarse de nuevo. Su papel de presentadora en televisión le reporta un buen dinero y satisfacciones al sentirse admirada y querida por sus compañeros del programa "La Voz". Pero es que, además, ha sabido invertir el dinero ahorrado. Creó hace tiempo su propia empresa, Mairena Producciones, (dedicada a la publicidad, relaciones públicas, celebración de certámenes). También adquirió varios inmuebles, como el Residencial Azucena de Mairena. Tiene un pisito en Madrid y un ático en el centro de Sevilla, con vistas a la Giralda.

No está sola. La aconseja bien en esos negocios un empresario sevillano dedicado a la hostelería, Nacho Llanos. La pareja no ha mostrado hasta la fecha deseos de casarse. De momento, dicen que así están muy bien, lo que nos alegra. Cayetano, por su parte, lleva unos meses en amores con Tamara Gorro, ya retirado de los ruedos, con sus negocios –es millonario- y divirtiéndose lo que no pudo en su etapa de matador. Cambiar de pareja no le supone depresión alguna. Lo ha demostrado con creces.