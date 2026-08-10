Belén Esteban saca la artillería pesada contra Juls Janeiro para defender a su hija

La crónica rosa de esRadio comienza repasando la última cena de la Familia Real en Palma de Mallorca. Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas y la reina Sofía, se despidieron de la isla con una cena en un conocido restaurante del Portitxol. En cuanto a la vestimenta de las jóvenes, llamó la atención el uso de la llamada moda circular, ya que la infanta Sofía lució un vestido de Desigual que ya había sido utilizado previamente por su madre y su hermana en temporadas anteriores.

La tertulia aborda la última publicación de Belén Esteban en sus redes sociales, que ha desatado una nueva polémica en el entorno de Jesulín de Ubrique. La colaboradora compartió una fotografía de su hija Andrea de pequeña acompañada de un texto en el que arremetía contra las llamadas de forma despectiva "nepo babies", cometiendo una graciosa falta de ortografía. Este mensaje iba claramente dirigido a Julia Janeiro, reavivando el histórico conflicto entre ambas familias por la sobreexposición mediática de los hijos.

En un tono más sobrio, los colaboradores transmitieron sus condolencias por el reciente fallecimiento de Rafael Romero, padre de la actriz Blanca Romero, tras atravesar una delicada situación de salud. Asimismo, se comentó la elegancia de Carlos Pérez Gimeno, quien acaparó las miradas en el estudio vistiendo una impecable guayabera blanca de lino, ideal para paliar las altas temperaturas estivales de la capital.

Las redes sociales siguen siendo fuente de noticias, esta vez por la drástica decisión de la cantante Aitana de hacer limpieza en su perfil, dejando de seguir a más de trescientas personas, incluyendo a sus exparejas. Por otra parte, se debatió sobre la situación de Blanca Suárez y Javier Rey, quienes acudieron por separado a la Copa del Rey de Vela, lo que ha avivado con fuerza los rumores sobre una posible crisis de pareja.

La batalla judicial entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, alias Colate, suma un nuevo y dramático capítulo. La justicia estadounidense ha dictado una nueva resolución sobre la custodia de su hijo Andrea Nicolás, dictaminando que el menor continuará residiendo en Miami junto a su madre y descartando, por el momento, su traslado definitivo a España junto a su padre.

Otra de las anécdotas más comentadas de las últimas jornadas fue la protagonizada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Madeira. Decenas de curiosos y paparazzi se agolparon a las puertas de la catedral de Funchal creyendo que la famosa pareja iba a contraer matrimonio en secreto, provocando una divertida confusión al tratarse en realidad de una falsa boda que correspondía al enlace de unos novios anónimos locales.

El programa también viaja en el tiempo para recordar las grandes exclusivas del verano de 2002, una época marcada por el éxito musical del tema Aserejé. Aquel año estuvo repleto de bodas memorables como la de Ana Aznar en El Escorial o la de Jesulín de Ubrique con María José Campanario, además de sonadas rupturas y nuevos romances que coparon las portadas de la prensa del corazón.

Finalmente, los tertulianos rindieron un cálido homenaje a Carlos Telmo, emblemático relaciones públicas de la noche sevillana fallecido recientemente. Para cerrar la sección, Beatriz Miranda hizo un llamamiento urgente para reactivar el turismo rural en las zonas de Ávila que han sufrido graves incendios forestales, instando a los viajeros a no cancelar sus reservas en municipios que dependen del turismo para su subsistencia.