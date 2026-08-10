Blanca Romero y su hija Lucía Rivera, desoladas por la pérdida de Rafael Pablo Romero

Hija y nieta están devastadas por la gran pérdida que ha supuesto el fallecimiento de una de las personas más importantes de sus vidas. A la actriz se la ha podido ver a primera hora de hoy asistir al tanatorio de Gijón-Cabueñes para velar a su padre, el conocido constructor asturiano Rafael Pablo Romero. Hay que recordar que el pasado mes de octubre su propia hija comentó que su padre atravesaba un momento complicado de salud cuando participaba en el programa Bailando con las estrellas.

Hay que recordar que Blanca, desde ese momento, estuvo totalmente volcada con su padre. Rafael falleció ayer y esta mañana ha quedado instalada la capilla ardiente, a la que ha acudido su hija a primera hora de la mañana, y ha tenido un gesto que dice mucho de ella cuando se ha dirigido a los medios de comunicación lanzándoles un beso en agradecimiento. Blanca, a través de redes, lanzaba a su padre frases como: "Te vamos a echar de menos, vuela alto, torero. Lucía y Martín no solo pierden al mejor abuelo del mundo, también pierden a un padre. Gracias por todo papá. Te quiero mucho, hasta siempre".

Lucía Rivera, su nieta, que se encuentra fuera de España, a través de sus stories de Instagram, se pronunciaba de esta manera: "Muchas gracias a todos por los mensajes, me llenan mucho el corazón. Por ahora no puedo contestar, estoy desconectando lejos, asimilándolo y llevándolo a mi manera. Es una despedida muy dura y todo me duele mucho en este momento. Estoy bastante desencajada. Mi abuelo era una grandísima persona y merece todo el respeto posible. Él está descansando y cuidándonos desde arriba". De esa manera se despedía.