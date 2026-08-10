El álbum de fotos del espectacular viaje de Pilar Rubio a Seúl con sus cuatro hijos y sin Sergio Ramos

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Viajar y explorar horizontes lejanos es una de las grandes pasiones de Pilar Rubio, pero la experiencia adquiere un tono verdaderamente especial cuando la vive en compañía de los suyos. La presentadora no ha dudado en empaquetar las maletas y recorrer casi diez mil kilómetros para aterrizar en Corea del Sur junto a sus pequeños.