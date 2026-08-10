El álbum de fotos del espectacular viaje de Pilar Rubio a Seúl con sus cuatro hijos y sin Sergio Ramos
Mientras la mayoría de las celebridades optan por tomar el sol en la playa durante sus vacaciones, Pilar Rubio ha preferido cruzar el mapa y adentrarse en la cultura asiática. La presentadora ha puesto rumbo a Seúl acompañada únicamente por sus cuatro hijos —Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano— en una periplo lleno de aprendizaje, tradiciones y momentos únicos. A pesar de la gran distancia, la familia ha aprovechado al máximo cada día explorando templos, degustando platillos típicos e imbuidos en el ritmo de la vibrante capital surcoreana, con la notable ausencia del futbolista Sergio Ramos.
Viajar y explorar horizontes lejanos es una de las grandes pasiones de Pilar Rubio, pero la experiencia adquiere un tono verdaderamente especial cuando la vive en compañía de los suyos. La presentadora no ha dudado en empaquetar las maletas y recorrer casi diez mil kilómetros para aterrizar en Corea del Sur junto a sus pequeños.
Frente a la típica opción del sol y el mar que suele dominar los meses de descanso, Pilar prefirió decantarse por la vibrante energía urbana de Seúl. Un destino lleno de contrastes entre la modernidad más vanguardista y el peso de una historia milenaria.
Para la comunicadora, ofrecer este tipo de viajes a sus hijos representa la mejor inversión posible. Según ha expresado ella misma, no existe un regalo más valioso para los niños que el aprendizaje constante, el espíritu aventurero y la posibilidad de descubrir el mundo paso a paso.
Detrás de muchas de las postales capturadas en esta escapada se encuentran los propios hijos de la presentadora. Convertidos en improvisados fotógrafos, los niños lograron inmortalizar a su madre en rincones emblemáticos, construyendo un álbum fotográfico sumamente personal.
En esta travesía familiar ha destacado la ausencia del futbolista Sergio Ramos. Mientras su esposa e hijos recorrían el continente asiático, el deportista disfrutaba de unos días de desconexión en compañía de sus padres y hermanos, tal como se ha podido comprobar en sus plataformas digitales.
Pilar Rubio lució radiante tras ataviarse con el tradicional Hanbok, la vestimenta histórica del país caracterizada por sus vibrantes colores y minuciosos confeccionados. Emocionada por el momento, la colaboradora completó la vivencia recorriendo los majestuosos jardines del Palacio Imperial de Seúl.
Curiosa y apasionada por la buena mesa, la presentadora no dejó pasar la oportunidad de degustar la variada oferta culinaria surcoreana. Desde las clásicas brasas de la barbacoa local hasta las ofertas de comida callejera como los pasteles de arroz picante (tteokbokki) y el popular pollo frito al estilo coreano.
Demostrando una admirable capacidad de organización, la madrileña dejó claro que cruzar el planeta con cuatro niños es perfectamente viable. Su secreto ha residido en flexibilizar el itinerario y adaptar las actividades al ritmo y las necesidades energéticas de los más pequeños.
Acompañada por Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano —de 12, 10, 8 y 6 años respectivamente—, Pilar ha afrontado el reto de recorrer la metrópoli con paso firme. El grupo ha demostrado una sorprendente adaptabilidad a la rutina viajera en un entorno completamente ajeno al habitual.
Este viaje consolida lo que ya se ha convertido en un hábito sagrado para Pilar Rubio: organizar al menos una gran travesía internacional al año junto a sus hijos. Una pausa indispensable del ajetreo profesional para conectar profundamente con ellos.
Los pequeños de la casa fueron los más entusiasmados al participar en los juegos tradicionales del país y visitar templos budistas centenarios. Una oportunidad única para comprender valores distintos y abrir su perspectiva del mundo desde una edad muy temprana.
Para la presentadora, recorrer estos parajes lejanos de la mano de sus cuatro hijos le permite redescubrir cada rincón desde una mirada fresca y llena de asombro. La rutina del día a día queda relegada para dar paso a la fascinación por lo nuevo.
Esta travesía por tierras asiáticas concluye dejando una imborrable huella en la memoria familiar. Pilar Rubio y sus pequeños regresan a casa con las maletas cargadas de anécdotas, sabores inéditos y la satisfacción de haber superado un nuevo desafío juntos.