La romántica y espectacular pedida de mano de Pedro Porro a María Hurtado

Pedro Porro está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. El futbolista extremeño, que acaba de proclamarse campeón del mundo con la Selección española, ha anunciado ahora su compromiso con María Hurtado, su pareja desde hace más de dos años y madre de su hijo.

La pareja ha compartido este lunes la noticia a través de sus redes sociales con varias imágenes de la pedida de mano, que tuvo lugar durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos. El jugador del Tottenham Hotspur preparó una romántica puesta en escena junto al mar para pedir matrimonio a María.

Una pedida de mano mágica

Pedro Porro quiso cuidar todos los detalles de este momento tan especial. En una playa rodeada de vegetación y decorada con flores, el futbolista colocó unas grandes letras con la pregunta "¿Quieres casarte conmigo?". Después, se arrodilló ante María para hacerle la esperada propuesta. Las fotografías compartidas por la pareja muestran la emoción de ambos.

La pareja también ha posado junta frente al mar después de la pedida, protagonizando varias imágenes en las que aparecen abrazados y besándose. Entre las fotografías también se puede ver el anillo de compromiso que María ha comenzado a lucir tras el anuncio.

"¡Ha dicho que sí! Nuestro amor, nuestra familia y ahora… nuestro para siempre!", escribió Pedro Porro en el post de Instagram junto a las imágenes de la pedida, todas en blanco y negro.

María Hurtado presume de anillo

La futura mujer del futbolista no tardó en compartir también su felicidad con sus seguidores. María Hurtado publicó varias fotografías junto a Pedro Porro en las que ambos aparecen sonrientes y abrazados, con especial protagonismo para el anillo de compromiso.

"Un día de estos subo una foto con mi futuro esposo, un anillo en mi dedo y un feliz por siempre", escribió la joven en sus redes sociales. Porro respondió a la publicación con un escueto pero significativo: "Para siempre, mi amor".

La noticia provocó además numerosas reacciones de amigos, compañeros de profesión y seguidores de la pareja. Entre quienes felicitaron públicamente a los futuros novios aparecen nombres como David Raya, Carlos Alcaraz, Dom Solanke, Alejandro Grimaldo o Cristofer Hurtado.

Más de dos años de relación y un hijo en común

Pedro Porro y María Hurtado comenzaron su relación a principios de 2024. Desde entonces, ambos han compartido diferentes momentos de su vida en redes sociales y han formado una familia junto a sus hijos.

La pareja tiene un hijo en común, Pedro Jr., que nació el 1 de septiembre de 2025. El futbolista anunció entonces la llegada del pequeño con un mensaje en el que daba la bienvenida al nuevo miembro de la familia.

María también es madre de Carla, una niña de ocho años fruto de una relación anterior. Pedro Porro mantiene una relación cercana con ella y los cuatro han protagonizado diferentes imágenes familiares.

Un verano de celebraciones para Pedro Porro

El compromiso llega apenas unas semanas después de que Pedro Porro viviera otro de los grandes momentos de su carrera: la conquista del Mundial con España.

Además, María ha estado junto al jugador durante uno de los momentos más importantes de su carrera. María viajó con sus hijos para presenciar en directo la final del Mundial, en la que España terminó proclamándose campeona.

Tras el triunfo de la Selección, Hurtado dedicó unas palabras al futbolista en redes sociales para mostrar su orgullo por el logro conseguido.

Ahora, el futbolista suma una nueva celebración a un verano especialmente importante en el terreno personal. A la espera de conocer cuándo y dónde tendrá lugar la boda, Porro y María Hurtado ya han hecho público el paso que han decidido dar en su relación.