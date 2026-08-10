Paseo por la orilla y desconexión en Galicia: Yolanda Díaz, pillada de relax junto a su hija

4 / 5

Las sonadas cazadas estivales de la vicepresidenta

No es la primera vez que la líder del espacio a la izquierda del PSOE se convierte en protagonista de las crónicas del verano por sus escapadas festivas o vacacionales. En anteriores periodos estivales, las imágenes de sus descansos y periodos de asueto —ya fuera en paradisiacos destinos o en recónditos rincones de la geografía nacional— han generado notable revuelo e intensos debates, situando a la titular de Trabajo bajo el foco por el contraste entre su discurso político y su estilo de vida durante sus días de desconexión.