Paseo por la orilla y desconexión en Galicia: Yolanda Díaz, pillada de relax junto a su hija
Libertad Digital ha captado en exclusiva a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, disfrutando de unos días de descanso en la playa de Nigrán (Pontevedra). La líder de Sumar fue fotografiada paseando por la orilla junto a su hija Carmela en una estampa estival que recuerda a anteriores 'cazadas' de la política gallega durante sus periodos de vacaciones.
La sorpresa de los bañistas en plena jornada playera
La presencia de la vicepresidenta no pasó desapercibida para el resto de los veraneantes que compartían jornada de sol en las playas de Nigrán. Mientras caminaba a lo largo de la arena entre multitud de bañistas, la política gallega fue captada por las cámaras en una escena cotidiana y distendida, alejada de los focos de las ruedas de prensa y del tono encendido del Congreso de los Diputados.
Desconexión estival en las playas gallega de Nigrán
Aprovechando el parón estival y alejándose por unos días del convulso panorama político de la capital, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha regresado a sus orígenes para disfrutar de un periodo de descanso en las costas gallega. En esta ocasión, la líder de Sumar ha sido fotografiada paseando por la orilla del mar en la localidad pontevedresa de Nigrán, un enclave habitual de la Rías Baixas donde busca desconectar del ritmo institucional.
El retiro gallego antes del arranque del nuevo curso político
Este nuevo retiro en Pontevedra supone para Díaz un paréntesis estratégico de cara a afrontar un otoño complejo en el plano político y legislativo. Rodeada de su entorno más cercano en su tierra natal, la vicepresidenta apura las últimas semanas del verano antes de retomar en Madrid una agenda marcada por la negociación presupuestaria, las tensiones en el seno de la coalición y la reestructuración de su espacio político.
Las sonadas cazadas estivales de la vicepresidenta
No es la primera vez que la líder del espacio a la izquierda del PSOE se convierte en protagonista de las crónicas del verano por sus escapadas festivas o vacacionales. En anteriores periodos estivales, las imágenes de sus descansos y periodos de asueto —ya fuera en paradisiacos destinos o en recónditos rincones de la geografía nacional— han generado notable revuelo e intensos debates, situando a la titular de Trabajo bajo el foco por el contraste entre su discurso político y su estilo de vida durante sus días de desconexión.
Una caminata veraniega junto a su hija Carmiña
En las imágenes captadas en la playa, se puede ver a Yolanda Díaz luciendo un biquini negro y gafas de sol, compartiendo un tranquilo paseo a pie de agua con su hija Carmiña. Madre e hija caminaron relajadamente por la orilla entablando conversación y disfrutando del buen tiempo, en una estampa familiar que contrasta con la sobreexposición mediática y la constante agenda oficial que habitualmente acompañan a la ministra.