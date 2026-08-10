Santiago Segura, acosado por una fan que comparte imágenes sexuales falsas junto a él: "Está atemorizado"

El actor y director Santiago Segura se ha convertido en el centro de una inquietante polémica tras sufrir la suplantación digital de su esposa, la maquilladora María Amaro, a través de imágenes generadas con inteligencia artificial. Según reveló el programa Fiesta de Telecinco, una usuaria de redes sociales identificada como Encarni Segura utiliza esta tecnología para recrear fotomontajes hiperrealistas de sus fantasías románticas y sexuales con diversos actores, situándose en actitudes íntimas y afectivas con el cineasta español.

Esta práctica no es un caso aislado, ya que figuras internacionales como Nathan Fillion o Ethan Hawke también han sido objeto de creaciones similares por parte de la misma persona.

Segura, que mantiene una relación con Amaro desde que se conocieron en 1998 durante el rodaje de Torrente: el brazo tonto de la ley y con quien tiene dos hijas, ha manifestado sentirse impresionado y atemorizado por la situación. De acuerdo con lo comunicado por el espacio de Telecinco, el cineasta ha calificado el asunto como profundamente "inquietante", sobre todo al comprobar que los perfiles desde donde se difunden estos contenidos falsos continúan completamente activos en las plataformas sociales.

"Nos hemos puesto en contacto con el actor y nos ha confesado que tiene miedo, concretamente ha mencionado la palabra 'inquietante', explicando que las cuentas donde Encarni sube esas imágenes alteradas con inteligencia artificial siguen abiertas. Santiago nos ha confirmado que no ha puesto denuncia porque está impresionado con el hecho de que en nuestro marco legal vigente no haya una ley que defienda nuestra seguridad ante este tipo de casos en redes sociales. Está atemorizado con lo que pueda pasar porque, como os decimos, esas cuentas siguen abiertas", explicaron desde el programa de Mediaset tras hablar con el artista sobre el asunto.



A pesar de la gravedad del acoso digital, el director ha decidido no presentar una denuncia formal debido a la desprotección e impotencia que percibe en la legislación actual. Santiago Segura sostiene que el marco legal vigente carece de una normativa específica y eficaz que regule de manera estricta el uso pernicioso de la inteligencia artificial en redes sociales y que garantice la seguridad y el derecho a la propia imagen de los ciudadanos ante la suplantación de identidad mediante la creación de hipermedias o deepfakes.

Esta falta de herramientas jurídicas claras para combatir la difusión no consentida de imágenes manipuladas deja a las víctimas expuestas y sin mecanismos inmediatos de defensa ante abusos digitales de esta índole.