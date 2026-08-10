Shakira, Maluma, J Balvin y otros artistas se vuelcan con Colombia tras el devastador terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que ha golpeado este lunes Colombia ha provocado una oleada de mensajes de solidaridad entre algunos de los artistas más conocidos. Shakira, Camilo, J Balvin y Maluma han recurrido a sus redes sociales para mostrar su apoyo a los afectados y, en algunos casos, difundir vías para canalizar la ayuda.

El seísmo se produjo a las 07:34 horas —14:34 hora española— y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El temblor se sintió también con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Manizales.

Shakira: "Mi corazón está con todos"

Una de las voces que se ha sumado a las muestras de solidaridad ha sido Shakira. La cantante colombiana ha publicado en sus historias de Instagram una carta dirigida a sus compatriotas en la que ha mostrado su apoyo a los afectados y sus familias.

"Colombia, querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", ha escrito.

Camilo también ha relatado cómo recibió las primeras noticias de lo sucedido a través de personas cercanas. "Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron", ha señalado.

El cantante ha asegurado además que permanece atento a las vías de colaboración que puedan ponerse en marcha. "Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos. Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la atención", ha añadido.

Los artistas llaman a la unidad y la ayuda

J Balvin ha sido otro de los artistas que ha reaccionado públicamente a la tragedia y ha llamado a movilizarse para ayudar a los afectados. "Mucha fuerza con esta situación. Fuera para toda su gente y familia que está afectada. Vamos a movernos de una para ayudar", ha escrito. El cantante también ha compartido un enlace para realizar donaciones.

Por su parte, Maluma ha lamentado las consecuencias del terremoto y ha apelado a la unidad del país. "Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas. Vamos, Colombia. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión", ha expresado.

Sebastián Yatra también ha enviado un mensaje a los afectados: "Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos". El artista ha acompañado sus palabras con tres corazones amarillo, azul y rojo, los colores de la bandera del país.

Otros artistas también han mostrado públicamente su solidaridad con Colombia. Marc Anthony ha escrito: "Mi gente de Colombia, les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias".

Alejandro Sanz también ha dedicado unas palabras al país: "Cuando la tierra tiembla, el corazón se acerca. Estoy contigo, mi Colombia".

A ellos se ha sumado Enrique Bunbury, que se ha dirigido a los colombianos para expresarles su preocupación: "¡Queridos hermanos colombianos! Espero estén bien y a salvo del terrible terremoto que ha sacudido el país. ¡Cuídense mucho! ¡Les tengo en el pensamiento!".

Las muestras de solidaridad han llegado igualmente desde fuera de la música. La actriz Juana Acosta ha utilizado sus redes sociales para difundir los teléfonos oficiales destinados a los afectados que necesiten solicitar ayuda. Además, ha compartido varios vídeos sobre el impacto provocado por el terremoto.