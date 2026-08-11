Triste adiós a Carlos Telmo, uno de los íntimos amigos y confidente de la duquesa de Alba

La muerte de Carlos Telmo supone el fin de una época; hoy lo comentábamos en esRadio. El primero que nos dejó fue Jean Louis Mathieu, tras tantos años con Julio Ayesa; después, Javier Escobar, y ahora se nos ha ido Carlos. Todos ellos eran unos señores, además de unos magníficos profesionales de una discreción impecable; ninguno quiso escribir un libro de memorias y desvelar secretos de gente muy importante que confiaba en ellos al ser sus confidentes.

Carlos Telmo fue uno de los íntimos de la duquesa de Alba y fue el encargado de organizar la boda de su hija Eugenia cuando se casó con Francisco Rivera, a la que asistí como periodista. También organizó el último enlace de la duquesa con Alfonso Díez. En Sevilla ha habido tres grandes relaciones públicas: Tomás Terry, al que siguió Carlos Telmo y, en la actualidad, Mario Niebla del Toro. Recuerdo una de las últimas veces que coincidimos en Sevilla, cuando ya estaba con la garganta fastidiada; nos reíamos porque siempre coincidíamos en la forma de vestir, los dos con pañuelos en las americanas.

Siempre estaba de buen humor y nunca fallaba cuando necesitabas ayuda relacionada con su trabajo. Su poder de convocatoria era envidiable y el trato no podía ser más exquisito. Nos conocimos en la Expo 92, como jefe de protocolo, y fue el responsable de comunicación de Isla Mágica; también dirigió el pabellón de España en Shanghái en el 2020. Íntimo amigo de los diseñadores sevillanos Victorio y Lucchino.

Carlos deja un recuerdo imborrable como buen profesional y mejor persona.