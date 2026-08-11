Cristiano Ronaldo y Gabriela Guillén, el romance que nadie vio venir

En una nueva entrega de la crónica social en Es la Mañana de Federico, el programa de esRadio, presentado en esta ocasión por Ana Mateu y Verónica Caso, ha analizado los temas más candentes del momento. El espacio comenzó enviando un afectuoso saludo al pueblo de Colombia tras el reciente terremoto que sacudió el país, un suceso que afectó directamente a la familia de nuestra compañera Paloma Barrientos.

El gran bombazo de la jornada ha sido la revelación del romance secreto entre Cristiano Ronaldo y Gabriela Guillén. Según se desveló en televisión, la expareja de Bertín Osborne mantuvo una discreta relación de casi dos años con el futbolista portugués entre 2015 y 2016, justo en el periodo de transición entre Irina Shayk y Georgina Rodríguez.

Beatriz Cortázar pudo confirmar esta noticia hablando directamente con la propia Gabriela, quien admitió los hechos aunque se mostró sorprendida de que la información hubiera visto la luz sin su consentimiento. Esta relación del pasado explicaría los exóticos viajes de lujo que Gabriela realizaba en aquella época a destinos como Dubái o diversos países asiáticos.

Por otro lado, la mesa de debate abordó la última y demoledora sentencia judicial contra Colate Vallejo-Nágera en su eterno conflicto con Paulina Rubio. La justicia estadounidense ha determinado que el hijo de ambos, Andrea Nicolás, deberá permanecer estudiando en Miami bajo la tutela educativa de la cantante mexicana, un duro varapalo para el empresario español.

La resolución judicial, que llega a insinuar una supuesta manipulación mental del menor por parte de su padre, mantiene no obstante la custodia compartida. Colate, que actualmente ejerce como presidente del club de fútbol de Badajoz, sopesa no recurrir la sentencia y simplemente esperar a que su hijo alcance la mayoría de edad para que pueda decidir por sí mismo.

En el plano de las buenas noticias, se ha destacado el compromiso matrimonial del futbolista Pedro Porro con María Hurtado. El jugador del Tottenham Hotspur realizó una romántica petición de mano en las islas Turcas y Caicos, consolidando una relación que ya cuenta con un hijo en común.

El viaje en el tiempo de la sección nostálgica transportó a los oyentes al verano de 1989, marcado musicalmente por el éxito del tema Aquí no hay playa de The Refrescos. Aquellos meses también fueron testigos de la histórica y comentada separación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco tras trece años de matrimonio.

Por último, recordaron la boda de Rosario Nadal y Kiril de Bulgaria, evento que sirvió para presentar en sociedad la relación del entonces príncipe Felipe con Isabel Sartorius. Los colaboradores rememoraron la complicada juventud de Isabel debido a las adicciones de su madre y revelaron que la reina Sofía le brindó su apoyo personal en aquellos momentos tan difíciles, desmontando el mito de su oposición al noviazgo.