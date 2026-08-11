David Bisbal vive en primera persona el terremoto de Colombia y relata el pánico que sintió

El cantante David Bisbal ha experimentado uno de los momentos más tensos de los últimos años durante su estancia en la ciudad de Bogotá debido a diversos compromisos profesionales. El artista se encontraba en el lugar para participar como jurado en una producción televisiva relacionada con el formato musical Operación Triunfo, en su edición para Estados Unidos, cuando el país sudamericano sufrió un terremoto de magnitud 7,4. Este movimiento telúrico ha sido catalogado por los expertos como uno de los más intensos de la última década en la región y ha provocado más de un centenar de fallecidos, además de centenares de heridos, miles de personas afectadas y cuantiosos daños materiales en distintas zonas urbanas.

El almeriense había llegado a la capital colombiana apenas unas horas antes de que se produjera la sacudida principal. Según ha explicado él mismo a través de sus perfiles en redes sociales, su vuelo aterrizó alrededor de las 3:30 de la madrugada y, muy poco tiempo después, comenzó a percibir los intensos temblores. Desde el interior del apartamento en el que se alojaba, tomó la decisión de registrar el suceso en vídeo para compartirlo casi en tiempo real con todos sus seguidores, mostrando de primera mano la magnitud de la catástrofe que estaba teniendo lugar en las calles.

En dichas imágenes, que han alcanzado una gran difusión en internet y se han vuelto virales, se puede observar cómo el mobiliario del inmueble, en especial una de las lámparas del techo, se balancea de forma violenta al son de las alarmas sísmicas que se escuchaban nítidamente de fondo. El vocalista reflejó la enorme inquietud propia de la situación durante los interminables segundos que duró la sacudida. "Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío (...) Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para", se escucha decir al cantante en la grabación, tratando de mantener la calma en un contexto de evidente peligro.

Así vivió David Bisbal el terremoto de Colombia: "Por favor, virgencita… ya, para" https://t.co/8hAamOBY8l pic.twitter.com/HN9THqknoe — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 11, 2026

Una vez superada la emergencia inicial, el intérprete quiso emitir un mensaje tranquilizador dirigido a todos sus admiradores, garantizando que se encontraba a salvo y que el incidente no había pasado de un importante sobresalto personal. "Al final todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien", relató posteriormente, mostrándose muy agradecido por la inmensa cantidad de mensajes de preocupación y cariño que le llegaron desde nuestro país y también desde otros rincones del mundo.

Mensaje de nuestro @davidbisbal tras sentir el terremoto que ha sacudido Colombia ésta mañana. David se encuentra en el país grabando los últimos programas de #OperaciónTriunfoUSA. Fuerza para todos y ánimo a los servicios de emergencia que trabajan incansablemente. 🙏💔💪 pic.twitter.com/1onOCxC4wm — Ana Maria Luján (@anamari_db) August 10, 2026

A modo de conclusión, el jurado del mencionado concurso musical quiso expresar de forma pública su máxima solidaridad y su apoyo a todo el pueblo de Colombia, que atraviesa en la actualidad unos instantes de extrema dureza tras este grave e imprevisible desastre natural. El testimonio directo del artista ha servido a nivel mediático para ilustrar el miedo y la sensación de impotencia que vivieron miles de ciudadanos durante la noche, en un acontecimiento sísmico que ha dejado consecuencias devastadoras y que ha conmocionado por completo a toda la esfera internacional.