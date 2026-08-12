Lamine Yamal celebra su 19 cumpleaños por todo lo alto

Lamine Yamal ha tenido que esperar casi un mes para poder celebrar su cumpleaños, que fue el pasado 13 de julio, fecha que coincidía con el pasado Mundial de Fútbol. El lugar elegido para la ocasión ha sido una masía medieval, el Mas de Sant Llei, cerca de Barcelona, rodeada de unos magníficos jardines, árboles centenarios y un lago artificial, con helipuerto incluido. Un lugar destinado a grandes celebraciones, que goza de una gran privacidad, con más de 40 hectáreas de extensión.

Contó con alrededor de 100 invitados, como Dulceida, acompañada de su mujer; futbolistas como Raphinha, Joan García, Gavi, Eric García o Marc Casadó, entre otros. Una fiesta mucho más tranquila que la del pasado año, en la que hay que recordar que contrató a personas con enanismo para que actuasen en la de su mayoría de edad, lo que provocó que el Ministerio de Derechos Sociales solicitara a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de delitos de odio que investigaran por si se debía actuar por lo ocurrido.

Lo que sí hubo fueron grandes medidas de seguridad, y para acceder a la fiesta los invitados tuvieron que pasar varios controles de seguridad. La cantante Bad Gyal fue una de las últimas en llegar, así como Ozuma, Ryan Castro o Myke Towers.

Una fiesta en la que no faltó de nada, como era de esperar.