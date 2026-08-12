Cristiano Ronaldo y Georgina ya son marido y mujer: la primera imagen de la boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son oficialmente marido y mujer tras una década juntos. Tras semanas de rumores, la pareja ha confirmado a través de la publicación de una imagen en Instagram que se han dado el 'sí, quiero'.

Tanto Cristiano Ronaldo como Georgina han compartido en sus redes sociales una de las imágenes más esperadas en la que se ve las manos de ambos, cada uno con unas sencillas alianzas de boda de oro amarillo, con la que confirman que han pasado por el altar. El texto dela imagen es, a su vez, muy sencillo: tan solo las dos iniciales de los protagonistas y un corazón en medio.

Según confirma la revista ¡Hola!, según el equipo de representación del delantero portugués, se habrían convertido en marido y mujer este martes, 11 de agosto, en una ceremonia que ha tenido lugar en Portugal, aunque no en los lugares que se especulaban en las últimas semanas como Quinta da Regaleira de Sintra o en Funchal, Madeira. La boda finalmente ha tenido lugar en Cascais, en una discreta ceremonia civil. Como asegura el equipo del delantero al periódico británico Daily Mail, "fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos".

Una boda que ha tenido lugar, precisamente, un año después de anunciarse su compromiso cuando Georgina publicaba el 11 de agosto de 2025 la imagen de un espectacular y deslumbrante anillo, con un diamante de 40 quilates con el que confirmaba "sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La historia de la pareja comenzó hace casi una década, cuando los caminos de ambos se cruzaron en la capital de España, ciudad en la que el delantero militaba en las filas del Real Madrid. Desde entonces, han construido una sólida vida familiar y Georgina se ha convertido en el principal apoyo del jugador, acompañándole durante las diferentes etapas de su carrera deportiva en Italia, Reino Unido y Arabia Saudí. A su vez, el astro luso nunca ha ocultado la trascendencia que tiene su pareja tanto para su equilibrio personal como para la crianza de sus hijos. A lo largo de estos años, la relación ha atravesado momentos de enorme felicidad con el nacimiento de sus hijas, pero también situaciones especialmente trágicas y dolorosas, como la pérdida de uno de los mellizos que esperaban, un duro golpe que ambos afrontaron unidos.

Ahora, con este nuevo y definitivo capítulo, la pareja culmina una de las relaciones más seguidas de la última década. A la espera de que los propios protagonistas decidan compartir más detalles sobre el acontecimiento, y después de mantener durante meses la incógnita sobre sus planes, ambos han priorizado la intimidad para pronunciar el esperado "sí, quiero", dando así comienzo a una nueva etapa juntos.