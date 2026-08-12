Los estupendos 58 años de Felipe VI: en bañador y navegando con un grupo de amigos

Diez Minutos nos ofrece unas imágenes inusuales de Felipe VI en bañador, navegando en un velero junto a un grupo de amigos. A sus 58 años, el monarca luce "cuerpazo" durante una jornada en el mar en la que también se encontraba su gran amigo Jaime Anglada, que hace un año sufrió un grave accidente.

Unas imágenes que fueron tomadas al día siguiente de la cena familiar en el restaurante Mía del Portitxol, al que acudió la Familia Real en compañía de la reina Sofía y el doctor Fruchaud, y con la que ponían fin a su estancia en Mallorca, y de la que las revistas dan buena cuenta con sus reportajes.

También hay un amplio despliegue fotográfico con motivo de la recepción a la sociedad civil balear en Marivent, donde la princesa Leonor y la infanta Sofía fueron las protagonistas gracias a sus estilismos, sobre todo la princesa Leonor, con un peinado con ondas surferas y un vestido tie-dye. También cuentan la visita al centro de inclusión Casa Esment de la reina Letizia y sus hijas.

De momento el Rey permanece en la isla hasta que en unos días se reúna con su mujer e hijas para disfrutar de las tradicionales "vacaciones privadas".

Froilán y su novia Carla oficializan su relación en Ibiza

Tras disfrutar de unos días en Mallorca junto a la reina Sofía y sus primos, Froilán puso rumbo a Ibiza acompañado de su nueva novia, una joven llamada Carla.

Es la revista Semana, que tras dar a conocer la relación el pasado mes de mayo, nos ofrece las imágenes de la pareja durante una jornada en la que salieron a navegar y después se acercaron solos hasta la playa.

Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia disfrutan de su amor en Mallorca

Es Diez Minutos quien publica las imágenes donde vemos al exduque de Palma con Ainhoa disfrutando de una jornada playera durante una escapada a la isla. A ambos se les ve sonrientes, bañándose o poniéndose crema solar, mientras van conjuntados con sus bañadores en tonos azules.

Urdangarín no coincidió con su exmujer, la infanta Cristina, ni sus hijos, que ya habían abandonado la isla nada más llegar la Familia Real, pocos días antes de empezar el mes de agosto.

Roca Rey y Tana Rivera en su primer verano como pareja

¡Hola! lleva en portada a Sebastián Roca Rey y Tana Rivera, que pasan juntos su primer verano como pareja.

Tras torear en el Puerto de Santa María, el torero llevó a caballito a Tana Rivera cuando abandonaron el hotel de dicha localidad gaditana. Después disfrutaron de una jornada navegando en un catamarán con unos amigos, dándose besos y arrumacos sobre una tabla de paddle surf.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutan en familia de su primer verano como pareja

El cantante y la actriz peruana disfrutan de sus primeras vacaciones juntos muy acaramelados, besándose, navegando por las calas de Mallorca o dando un paseo en moto de agua. Una relación que comenzó en febrero de este año y de la que el cantante ha afirmado "estoy convencido de que el amor es para siempre, más que nunca".

Unas vacaciones donde vemos a la actriz plenamente integrada en el entorno familiar del cantante, ya que con ellos están los cuatro hijos de Sanz: Manuela, fruto de su matrimonio con Jaydy Michel; Alexander, nacido de la relación con Valeria Rivera; y Dylan y Alma, los hijos de su matrimonio con Raquel Perera.

¡Hola! aprovecha para incluir una entrevista a Stephanie, a quien cataloga como "la mujer del momento", en la que habla sobre su trayectoria como actriz, sus ilusiones, su relación con la fama y la producción de sus propias películas. Alejandro Sanz vuelve a los escenarios el 3 de octubre en Guadalajara, México.

Antonio Banderas cumple 66 años en Starlite

El cantante celebró su cumpleaños durante la celebración de la gala benéfica Starlite, este año con temática hippy, donde estuvo acompañado de su pareja Nicole Kimpel. A las 12 de la noche, Plácido Domingo fue el encargado de cantarle Cumpleaños feliz.

Una gala presentada por Bertín Osborne y Valeria Mazza, que contó con la presencia de Gunilla von Bismarck, Victoria Federica, Michael Bublé y su mujer Luisana Lopilato, y cantantes como Melendi, Estrella Morente o Miguel Poveda. Llamó la atención la presencia de Telma Ortiz, que acudió al evento como responsable de Alianzas Estratégicas Globales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

CÓCTEL DE NOTICIAS:

--- Estamos en agosto y las revistas llevan a muchos rostros conocidos disfrutando del verano y luciendo cuerpazo, desde Jessica Bueno, pasando por Marcos Llorente y su mujer Paddy Noarbe, Nuria Roca, Kira Miró…

--- Joan Collins sigue deslumbrando a sus 93 años mientras disfruta de unos días en Saint Tropez con su quinto marido, Percy Gibson.

--- Tamara Gorro reaparece en Ibiza tras su misterioso ingreso, pasando unos días en Ibiza en compañía de sus hijos y su ex, Ezequiel Garay.

--- Cucurella y su mujer Claudia pasan unos días de relax en el sur de Italia mientras dice adiós a sus rizos con un peinado de trenzas.

--- Francisco Rivera y Lourdes Montes, con sus hijos en la costa gaditana.

--- Feliciano López y Sandra Gago también comparten vacaciones en la costa gaditana, mientras Feliciano juega con sus hijos a las palas.