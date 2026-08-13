El radical cambio físico de Jenna Ortega genera preocupación entre sus seguidores

La última aparición pública de Jenna Ortega en la alfombra roja debería haber servido de plataforma para celebrar uno de los ascensos más meteóricos y sólidos de la industria del entretenimiento actual. A sus 23 años, Ortega no solo es la protagonista de un fenómeno global como Miércoles, sino que se ha consolidado como una de las actrices más aclamadas por la crítica. Sin embargo, en los últimos tiempos ha llamado especialmente la atención su aspecto físico, despertando una ola de preocupación entre sus seguidores por su notable delgadez.

Este fenómeno no es aislado. La visibilidad de la actriz, sumada a la cultura de escrutinio constante de las redes sociales y la profesión actoral, ha puesto sobre la mesa, una vez más, el precio de crecer delante de las cámaras.

La preocupación del público se ha disparado por las recientes declaraciones de la propia Ortega. En el marco de su entrevista para Esquire, publicada hace apenas unos días en el vídeo How I Got Here, la actriz realizó una retrospectiva sobre sus primeros años como actriz infantil.

Ortega describió a una niña excesivamente consciente de su entorno, alguien que, para asegurar su lugar en la industria, optaba por la invisibilidad en el set de rodaje. "No quería estar en medio de nadie", subrayó al recordar aquellos días de rodaje intenso. Con la madurez que le otorga el tiempo, la intérprete reflexionó sobre el alto precio que esa conducta de complacencia tuvo para su bienestar personal, admitiendo que quizá no estaba cuidándose a sí misma adecuadamente.

En la entrevista, Ortega relató la intensidad de su entrega profesional: "Estaba tan agradecida y tan emocionada de estar allí que tenía mi mejor cara de concentración. Ni siquiera pedía un sorbo de agua. Podía pasarme todo el día sin comer, ni beber, ni nada, porque deseaba con todas mis fuerzas no estorbar a nadie; quizás ese fue mi error, no cuidar realmente de mí misma".

Esta confesión ha sido el punto de inflexión que ha llevado a miles de usuarios a expresar inquietud. Muchos han vinculado esta revelación sobre sus patrones de conducta infantil con su imagen actual, manifestando temor ante lo que perciben como una delgadez "poco saludable".

Voces en la industria: actrices y el canon de la delgadez

La inquietud que rodea a Jenna Ortega es sintomática de un malestar mayor. En un Hollywood que durante los últimos años prometía avanzar hacia la diversidad corporal y la inclusión, la percepción de un retorno a una estética de extrema delgadez —a menudo asociada con el polémico retorno del heroin chic— ha encendido las alarmas entre espectadores, críticos y profesionales del sector.

La conversación no se limita únicamente a Ortega; diversos nombres de la industria han visto cómo su imagen física se convertía en el centro de debates sobre el "canon" estético actual. Actrices de diversas generaciones, como Demi Moore, Alexa Demie, Ariana Grande, Emma Stone, Cynthia Erivo, Olivia Wilde y Michelle Yeoh, han sido objeto de análisis y comentarios recurrentes sobre su físico en distintos momentos de sus carreras.

Este patrón subraya una realidad persistente en la industria del espectáculo: la transformación física de las mujeres famosas es tratada, a menudo, como un producto de consumo público.

Mientras grupos activistas piden insistentemente que se deje de escrutar el cuerpo femenino y que se entienda que ninguna actriz tiene la obligación de rendir cuentas sobre su talla, su alimentación o su estado físico, las redes sociales parecen empujar en la dirección opuesta.

La popularización de medicamentos para adelgazar, sumada a la proliferación de contenidos de tipo thinspo —publicaciones que idealizan la delgadez extrema— y la obsesión por la transformación física de las celebridades, han vuelto a imponer un canon que muchos consideraban superado.