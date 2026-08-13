Felipe VI, Alejandro Sanz o Elon Musk: los famosos y las casas reales se rinden al eclipse

En esta edición estival de Es la Mañana de Federico en esRadio, Ana Mateu se pone al frente de la crónica rosa acompañada por Emilia Landaluce, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar. Los colaboradores inician la tertulia comentando el gran fenómeno astronómico de la semana, el eclipse solar, que ha dejado multitud de anécdotas entre los rostros conocidos. Se analiza con humor el llamativo boicot que propuso Miguel Bosé en redes sociales por las supuestas consecuencias negativas del fenómeno, así como los extraños rituales con sacrificios que supuestamente se realizaron en Madrid con motivo del evento.

La conversación repasa detalladamente dónde y con quién vieron el eclipse las principales celebridades. Desde Laura Escanes en Menorca hasta Alejandro Sanz en su yate en Palma, pasando por la gracia de María Castro y figuras internacionales de la talla del astrofísico Brian May o el empresario Elon Musk, que eligió el Parador de Alarcón. Sin embargo, el punto de mayor interés se centra en la familia real española, confirmándose que el rey Felipe VI contempló el fenómeno junto a la reina Sofía en la espectacular finca mallorquina de Son Marroig, mientras que la reina Letizia y sus hijas mantuvieron su agenda privada habitual por separado.

Asimismo, los tertulianos analizan la reaparición veraniega del monarca en aguas de Mallorca, donde fue fotografiado navegando con total naturalidad en una embarcación junto a sus amigos. La imagen del Rey en bañador da pie a una divertida comparación de su excelente forma física a los 58 años con la de otros miembros de la realeza europea, como Kiril de Bulgaria, o con el conocido entrenamiento de Borja Thyssen, destacando que el jefe del Estado no se esconde y disfruta de sus días de descanso estival cumpliendo con sus despachos habituales.

En el panorama de la realeza internacional, se destaca la reciente mini cumbre real que tuvo lugar en un prestigioso torneo hípico en Alemania, donde coincidieron la infanta Elena, Victoria Federica y Mary de Dinamarca. La gran protagonista del encuentro fue la princesa Amalia de Holanda, quien acaparó todas las miradas luciendo con gran naturalidad una cicatriz en el brazo producto de una intervención quirúrgica reciente, un gesto que los colaboradores alaban como muestra de madurez y un excelente ejemplo para evitar complejos entre los jóvenes de su edad.

La crónica rosa aborda también la sorprendente recuperación de Kiko Rivera tras sufrir su segundo ictus. El hijo de la tonadillera ha sido captado conduciendo y haciendo la compra por Madrid a pesar de las habituales recomendaciones médicas que sugieren evitar el volante en periodos tan tempranos tras un percance de salud de esta gravedad. Los tertulianos comentan además su inesperado regreso a las redes sociales tras anunciar un retiro que apenas ha durado diez días, llamando la atención que ha dejado de seguir a su prima Anabel Pantoja.

Finalmente, se recuperan los recuerdos del verano de 2010, marcado históricamente por la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica y el famoso beso de Iker Casillas y Sara Carbonero. Aquel periodo estival también fue el escenario de grandes bodas exclusivas, como el discreto enlace de Javier Bardem y Penélope Cruz en las Bahamas, o la espectacular boda de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en su finca de Ojén, una de las portadas más recordadas de la prensa del corazón.