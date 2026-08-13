La demoledora reacción de Angelina Jolie después de que Brad Pitt admita que ha vuelto a beber

La última revelación de Brad Pitt ha vuelto a poner bajo el foco mediático uno de los divorcios más sonados y controvertidos de Hollywood. El actor, a sus 62 años, ha admitido públicamente en una extensa entrevista concedida a Esquire UK que ha vuelto a consumir alcohol tras siete años de estricta sobriedad, aunque asegura hacerlo de forma mucho más moderada. La noticia ha causado un gran revuelo, pero no parece haber tomado por sorpresa a su exmujer, Angelina Jolie.

Según ha revelado una fuente cercana a la actriz a la columna Naughty But Nice del periodista Rob Shuter, la postura de Jolie es tajante respecto al cambio de hábito de su exmarido: "Angelina no está sorprendida. Intentó advertir a la gente. Sabía que esto siempre era una posibilidad".

Para el entorno de la actriz, el cese del consumo de alcohol nunca garantizó una transformación real en la personalidad del oscarizado intérprete. "Ella no cree que Brad haya cambiado fundamentalmente. Cree que Brad es quien es, y que ni la sobriedad ni la reinvención cambian eso", añade la misma fuente.

Un matrimonio marcado por la polémica

La historia sentimental entre Brad Pitt y Angelina Jolie se extendió durante doce años, consolidándose como la pareja más mediática y perseguida de la industria del entretenimiento (bautizados popularmente como Brangelina). Sin embargo, detrás de la imagen pública se escondía una relación compleja, desgastante y profundamente fracturada por las adicciones.

El detonante definitivo ocurrió en septiembre de 2016, a bordo de un vuelo privado de Francia a Los Ángeles. Según constó posteriormente en los documentos judiciales presentados por Jolie, un estallido de ira de Pitt —influido por el consumo de alcohol— derivó en un episodio de violencia física y verbal hacia ella y varios de sus hijos.

Entre las denuncias, la actriz sostuvo que Pitt llegó a derramar cerveza sobre ella y cerveza y vino sobre los niños. Aunque el FBI investigó los hechos y finalmente no presentó cargos penales contra el actor, el incidente supuso la ruptura inmediata e irrevocable de la pareja y el inicio de una cruenta batalla legal por la custodia y las propiedades en común.

Siete años de sobriedad tras tocar fondo

Tras el divorcio, Pitt reconoció abiertamente sus severos problemas con la bebida. En 2017, durante una sincera entrevista con GQ Style, describió la magnitud de su adicción: "Podría beber más que un ruso con su propio vodka. Era un profesional. Era bueno".

Decidido a dar un giro a su vida, inició un proceso de rehabilitación que incluyó un año y medio de asistencia continua a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Tiempo después, en declaraciones a The New York Times, valoró aquel proceso de sanación personal: "Fue muy liberador mostrar mis peores facetas. Eso tiene un gran valor".

Sin embargo, la reciente entrevista en Esquire UK ha revelado que la sobriedad absoluta ha llegado a su fin. El periodista notó que Pitt le ofrecía vino y le preguntó si solo consumía durante la visita. El actor decidió entonces sincerarse: "Estuve sobrio durante siete años. Y después volví a beber".

El actor aclaró que en un par de ocasiones se confió demasiado y comprendió que excederse no le sentaba bien, por lo que ahora intenta mantener un estricto autodominio: "Puedo tomarme unas cuantas. Pero no muchas. Tengo que ser profesional al respecto".

La relación actual de la expareja y sus hijos

Hoy en día, la relación sentimental entre Brad Pitt y Angelina Jolie no solo está completamente extinguida, sino que continúa marcada por la tensión y el distanciamiento absoluto tras años de pleitos judiciales. No existe ningún tipo de contacto ni cordialidad entre ellos.

El impacto de este distanciamiento ha alcanzado de lleno el ámbito familiar. Brad Pitt es padre de seis hijos junto a Jolie (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne), pero en la actualidad no mantiene relación con ninguno de ellos. La brecha es tan profunda que varios de los jóvenes han tomado la decisión de renunciar públicamente al apellido del actor en sus proyectos profesionales o han iniciado los trámites legales para eliminarlo formalmente de sus nombres, escenificando la ruptura total con su figura paterna.