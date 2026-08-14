Juls Janeiro sale al ruedo y declara la guerra a Belén Esteban

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico en esRadio arranca con un intenso debate sobre el último enfrentamiento que promete marcar el verano: la guerra abierta entre Belén Esteban y su hija Andrea frente a la figura de Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique. Todo comenzó cuando Belén publicó una imagen de su hija en las redes sociales, acompañándola de un mensaje en el que aseguraba que la joven no es una "nepobaby". Esta declaración fue interpretada de inmediato como un dardo directo hacia Juls, desatando una rápida respuesta por parte de esta última.

Abordada por los micrófonos de Europa Press, Juls Janeiro no dudó en arremeter duramente contra la de Paracuellos, a quien calificó directamente como un "meme televisivo". La hija del torero criticó que Belén haya fundamentado su carrera hablando de su padre y le exigió de forma tajante que deje de mirar sus publicaciones en Instagram, asegurando que tiene pruebas de que lo hace con frecuencia. En el estudio de esRadio, los colaboradores analizan esta agresiva actitud de Juls, que contrasta con su inicial intención de mantenerse al margen del foco mediático.

El papel de los padres en esta disputa también es objeto de análisis. Tico Chao destaca que tanto Jesulín como María José Campanario han evitado siempre pronunciarse sobre Andrea para respetar su privacidad, lo que hace aún más sorprendente la reacción de Juls. Por su parte, Javi del Pozo señala que es comprensible que la joven acumule cierto rencor tras años viendo a Belén hablar de su familia en televisión. Dani Carande añade que Belén podría estar buscando provocar este conflicto para facilitar su retorno televisivo, mientras que Juls parece estar allanando el camino para su propio debut en la pequeña pantalla.

La actualidad del corazón también se detiene en Gabriela Guillén, quien ha avivado los rumores sobre un antiguo romance con Cristiano Ronaldo tras lucir una gorra de la marca del futbolista. A pesar de que Gabriela asegura que la información no ha salido de ella, ha terminado por confirmar la relación en privado a varios periodistas, enmarcando el romance dentro de su pasado. Los colaboradores de la tertulia se muestran escépticos ante el momento elegido para difundir esta historia, justo cuando el futbolista se encuentra en un momento personal muy señalado.

En el apartado del recuerdo, el programa viaja al verano de 1994 para rememorar la histórica aparición de Lady Di con el denominado vestido de la venganza. El 29 de junio de ese año, la princesa de Gales deslumbró al mundo con un atrevido diseño negro en una fiesta de Vanity Fair, coincidiendo con la emisión de la entrevista en la que el príncipe Carlos admitía públicamente su infidelidad con Camilla Parker Bowles en televisión. Los tertulianos elogiaron el magnetismo de Diana y debatieron sobre el impacto que habría tenido en la actualidad como una gran influencer global.

Por último, los micrófonos de la emisora analizan el descontento de Jessica Bueno con Kiko Rivera. La modelo ha criticado públicamente que el padre de su hijo se fuera de viaje mientras el pequeño se encontraba bajo la tutela de su abuela, Isabel Pantoja, en Cantora. Jessica lamenta que Kiko solicitara días adicionales de visitas alegando querer pasar tiempo con su hijo para, finalmente, dejarlo con la abuela, abriendo un debate en la mesa de colaboradores sobre los límites de la conciliación y la responsabilidad de los progenitores.