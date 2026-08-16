Cuatro hijos de Brad Pitt no quieren llevar su apellido y eligen el de su madre, Angelina Jolie

La relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie ya hace años que es contada de forma tediosa en las revistas, pues se han llevado como el perro y el gato, y aún después de tantos años de disputas, tras divorciarse, continúan pleiteando por la venta del Chateau Miraval, en Francia, y sus viñedos. Angelina se deshizo de su parte, lo que enfureció a Brad, pues debieron ponerse de acuerdo para realizar esa transacción. Para colmo de disgustos de Brad, los últimos incendios que han asolado el país galo causaron estragos en sus bodegas.

Ahora, la expareja ha vuelto a aparecer en las páginas tanto de sociedad como de tribunales porque la hija menor de ambos, Vivienne, ha solicitado eliminar legalmente el apellido paterno, cambiándolo por el de la madre, Angelina. Tiene dieciocho años, ha llegado a la mayoría de edad y, siguiendo los pasos de sus tres hermanos mayores, ha presentado una petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. No quiere llevar el apellido Pitt, prefiere el de Jolie.

La Audiencia ha señalado la vista para el 2 de noviembre. Es el último paso tras todo el papeleo que ha tenido que suscribir Vivienne, luchando por su causa hace mucho tiempo. La ley le obligaba a esperar hasta alcanzar los dieciocho años de su mayoría. Ella, públicamente, en mayo de 2024, omitió el apellido paterno al acudir al programa The Outsiders y ser anunciada. Cadena, por cierto, propiedad de Angelina Jolie.

Nacida en 2008 junto a su hermano gemelo Knox, es la menor de los seis hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie. Pax es el único de ellos que está viviendo con su padre. Brad, en declaraciones al Daily Mail, dijo que el distanciamiento de sus hijos es la "máxima traición" que le hizo Angelina.