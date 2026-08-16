Laura Escanes desmiente con humor los rumores de embarazo tras su última foto en Menorca

Laura Escanes ha desmientido con humor los rumores de embarazo tras su última foto en Menorca. Una fotografía cotidiana paseando por la calle fue suficiente para que sus seguidores desataran todo tipo de especulaciones al compararla con la icónica imagen de 2019 con la que anunció el embarazo de su primera hija junto a Risto Mejide.

Ante la avalancha de mensajes que interpretaban la publicación como un posible anuncio, la influencer catalana decidió cortar de raíz los rumores a través de sus redes sociales.

"No no no chicas. No es indirecta ni hay embarazo ni bebé", aclaró rotundamente para tranquilizar a sus seguidores asegurando que no está embarazada de su pareja, Joan Verdú.

La creadora de contenido rescató la fotografía original de 2019 para desarmar la teoría con guasa: "No es versión 2.0 de esta foto con otro bebé, lo prometo".

Y es que la influencer se hizo una foto en 2019 cuando estaba embarazada de su hija Roma, y esa foto junto a una de las características puertas de Menorca la recrea cada verano, según ambas van cumpliendo años. Un bonito recuerdo para ver la unión entre madre e hija.

En esta última foto, al igual que en la primera, Escanes aparecía con la mano hacia abajo, pareciendo que se la da a alguien, y esa mano ahora se la agarra su primera hija, por ello, al subir una foto con la misma foto en otra ubicación no han sido pocos los que han tardado en alertar a la catalana.