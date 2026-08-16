Lola Índigo declara su amor a IlloJuan en su último concierto: "No ganó La Velada, pero sí mi corazón"

Lola Índigo convirtió su último concierto en Fuengirola en un escenario de complicidad y romanticismo al dedicar una emotiva declaración de amor pública a su pareja, el creador de contenido IlloJuan.

La artista granadina quiso aprovechar la cercanía con sus seguidores para rendir homenaje al esfuerzo y dedicación que el streamer ha demostrado a lo largo de los últimos meses.

"Voy a aprovechar y voy a pedir un fuerte aplauso para el campeón de mi vida", exclamó la cantante ante un público entregado. "Mi amor", le describía con emoción sobre el escenario.

Visiblemente orgullosa, valoró la disciplina de su pareja durante la preparación para su combate y dejó una de las frases más comentadas de la noche en referencia a su participación en el evento de boxeo de Ibai Llanos: "No ganó La Velada, pero sí mi corazón".

♥️ Lola Índigo ya no esconde su amor por Illojuan y habla así de él en el Marenostrum de Fuengirola "Voy a aprovechar y voy a pedir un fuerte aplauso para el campeón de mi vida, para mi amor" pic.twitter.com/Q8Hd0VZc80 — LO + (@SuperViiral) August 15, 2026

El guiño cariñoso de la intérprete no se limitó únicamente al creador de contenido. Durante su discurso, la artista también quiso incluir al entorno más cercano del streamer, pidiendo un aplauso colectivo para sus "suegros", así como para los hermanos y amigos de ambos: "Para todo el mundo".

La espontánea muestra de afecto, acogida entre ovaciones por sus seguidores, dejó al descubierto el lado más personal e íntimo de la cantante en pleno show.