Óscar Casas rompe su silencio tras sus vacaciones y confiesa sus sentimientos por Ana Mena: "La quiero muchísimo"

Tras disfrutar de unos días de descanso en la República Dominicana en compañía de sus padres y hermanos, Óscar Casas ha regresado a Madrid situándose de inmediato en el centro de los focos. A su llegada al aeropuerto, el actor ha sido abordado por los medios de comunicación en un momento clave de su vida personal, marcado por la sonada ruptura con la cantante Ana Mena tras casi dos años de relación sentimental.

Lejos de esquivar la atención de la prensa, el intérprete se ha mostrado sumamente cercano y transparente al hablar de su ex. Interrogado sobre si durante sus jornadas de desconexión en el Caribe se le había pasado la artista por la cabeza, no ha dudado en confirmarlo abiertamente: "Me acuerdo, sí, claro que me acuerdo de ella".

El pequeño de la saga de actores fue un paso más allá para dejar constancia del respeto y afecto mutuo que conservan a pesar de haber tomado caminos separados, sentenciando con rotundidad: "La quiero muchísimo".

Ruptura amistosa, nuevos hogares y especulaciones

El fin del noviazgo entre ambas celebridades trascendió semanas atrás debido al desgaste provocado por la incompatibilidad de sus exigentes agendas profesionales. Mientras Casas se volcaba en el rodaje de la producción A Puño Descubierto entre Barcelona y Gran Canaria, la malagueña afrontaba un ritmo frenético de conciertos estivales.

La separación se produjo en términos de absoluta cordialidad, empujando a la intérprete de Pa Ti Toa a iniciar una nueva etapa instalándose en un exclusivo chalet de alta seguridad en Las Rozas, curiosamente ubicado a tan solo quince minutos de la residencia de sus ya exsuegros.

Asimismo, la exposición mediática derivada de la soltería de la artista generó en las últimas semanas intensos rumores que la vinculaban con deportistas de élite como el tenista Carlos Alcaraz o el futbolista Ferran Torres. La propia Ana Mena zanjó de forma categórica estas especulaciones restando importancia a los comentarios y asegurando entre risas que se trataba de meras coincidencias sacadas de contexto.

Tras sus palabras, Óscar Casas deja claro que el vínculo emocional y el afecto por la cantante continúan plenamente vigentes mientras ambos retoman sus respectivos proyectos.