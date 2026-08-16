Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, confirma el gran momento del futbolista: "Está muy bien"

Tras un verano inolvidable marcado por el éxito deportivo con la Selección Española y una intensa exposición mediática, Lamine Yamal encara el final de sus vacaciones en un estado de forma y ánimo óptimo.

Su madre, Sheila Ebana, ha sido la encargada de valorar la situación del joven talento del FC Barcelona ante los medios de comunicación.

Consultada sobre cómo afronta su hijo el torbellino de los últimos meses, Ebana fue escueta pero tajante: "Está muy bien", asegurando que el jugador vive una etapa de plena tranquilidad.

Fiel a su discreción habitual, la madre del futbolista declinó hacer comentarios sobre la fiesta de cumpleaños del jugador que celebró el pasado 11 de agosto en Mas de Sant Lleí, una masía del siglo XXI catalogada de interés cultural por la Generalidad desde 1994. Yamal había cumplido los 19 años casi un mes antes, el 13 de julio, durante el Mundial, pero esperó hasta agosto para reunir a familiares y amigos.

También mantuvo silencio sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la influencer Inés García.

Con las vacaciones a punto de concluir, la estrella azulgrana ultima sus días de descanso para reincorporarse a la disciplina de su club y dar comienzo a una temporada en la que está llamado a consolidarse en la élite del fútbol mundial.