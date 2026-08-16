Un hijo de Ricky Martín, Valentino, es también cantante pero se enfada si lo comparan con su padre

Ricky Martin decidió confesar a través de Twitter en 2010 ser homosexual. No era algo que no supieran muchos, aunque también había mantenido relaciones con chicas. Y dispuesto a ser padre, a través de gestación subrogada, lo fue de cuatro hijos, dos de ellos mellizos.

Uno de ellos ha resultado ser también cantante. Se llama Valentino y en Instagram ha compartido sus dotes de intérprete, bailarín y coreógrafo. Facetas que adornan a su progenitor. No obstante, se enfada si lo comparan con él.

No es que reniegue del cariño que siente hacia su progenitor, cuyo amor califica de inmenso, sino que desea ser reconocido por su propio trabajo. Usa gafas fuera del escenario, lleva un peinado en melena, a derecha e izquierda. Está a punto de cumplir dieciocho años, ambicionando alcanzar la popularidad que desde hace mucho tiempo conlleva la carrera de su padre. Este, Ricky Martin, pasó a comienzos de verano unos días en Ibiza, proveniente de Budapest. En esta capital difundió un selfie de cuerpo entero, con el torso desnudo, muy sonriente, pensando que haría feliz a sus admiradores, de ambos sexos. Lleva ahora bigote y perilla. Desde que rompió con su último amante, no se le conoce ningún otro de repuesto.