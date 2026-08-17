Jesulín y Campanario, "muy disgustados" tras las incendiarias palabras de su hija sobre Belén Esteban

La guerra mediática entre Belén Esteban y Juls Janeiro cobra fuerza tras una serie de declaraciones cruzadas que giran en torno al concepto de los nepo babies, devolviendo de lleno el foco mediático a la familia de Jesulín de Ubrique. El origen de este nuevo enfrentamiento se remonta a una publicación en redes sociales donde Belén Esteban felicitaba afectuosamente a su hija señalando que ella no formaba parte de ese grupo de jóvenes que se benefician de la fama paterna, al añadir que "otras sí". La frase fue interpretada de forma inmediata por gran parte de la audiencia y de los medios de comunicación como un mensaje dirigido explícitamente a Julia Janeiro.

Al ser preguntada por la prensa en las inmediaciones de su domicilio en Madrid, la joven reaccionó de manera tajante al asumir que la indirecta iba enfocada hacia su persona. Lejos de esquivar el tema, cuestionó si la colaboradora sabía siquiera escribir dicho término y aseguró que prefería las cosas claras en lugar de indirectas. En sus declaraciones ante las cámaras, arremetió de forma directa contra Belén Esteban señalando que, sin ser descendiente directa del extorero, ella se ha beneficiado mediáticamente de una forma similar a lo largo de los años al pasar gran parte de su trayectoria hablando de Jesulín de Ubrique, rematando sus palabras al definirla como un "meme televisivo" y defender que, al menos, sus padres contaban con "educación y clase".

Esta contundente respuesta no tardó en resonar en los platós de televisión, provocando un hondo malestar en el seno familiar de la joven. Según reveló la periodista Marisa Martín Blázquez en el programa Vamos a ver, tanto Jesulín de Ubrique como María José Campanario se encuentran profundamente apenados e intranquilos por la repercusión mediática generada. La comunicadora detalló que la noticia pilló a Campanario en pleno desplazamiento de trabajo el pasado 13 de agosto, provocándole una viva frustración al verse de nuevo en el centro del huracán informativo. El descontento de los padres no reside tanto en el contenido exacto de lo expresado por su hija, sino en el hecho de que estas disputas desbaratan su estrategia de mantenerse al margen del conflicto y centrados en sus compromisos profesionales en el sector del entretenimiento, como sus participaciones en programas de televisión o el próximo proyecto de RTVE, Hasta el fin del mundo. Además, se puntualizó que la joven respondió sin ningún tipo de filtro al dar por sentado que el reportero le confirmaba la intencionalidad de la publicación original.

Por otro lado, la posición de Belén Esteban se ha mantenido en una aparente calma. Trasladando su postura a través del colaborador Kike Calleja mientras disfrutaba de unas vacaciones en las Islas Canarias, la tertuliana transmitió estar absolutamente tranquila y feliz, reiterando que en ningún momento mencionó a la joven en su mensaje en redes. No obstante, en la misma intervención televisiva se lanzó una advertencia velada al recordar que Julia tiene una hermana mayor que, en caso de decidir hablar públicamente en el futuro, ayudaría a comprender muchas de las dinámicas familiares que hasta ahora se han mantenido en la intimidad.

Para dar por concluida la controversia y desdramatizar el revuelo causado en las plataformas digitales, Julia Janeiro optó posteriormente por recurrir al sarcasmo y al sentido del humor en sus perfiles sociales. Ironizando sobre el verdadero significado atribuido a los hijos de celebridades que se aprovechan de la popularidad de sus progenitores, compartió un mensaje en el que bromeaba afirmando que no ha trabajado ni trabajará en su vida por ser una consentida que desconoce los horarios laborales. Utilizó la propia etiqueta publicitaria para recordar a sus seguidores que mantiene la agenda abierta para ejercer su labor como maquilladora, presentándose irónicamente como la "nepo baby oficial" y animando a sus seguidores a afrontar las polémicas con alegría y humor.