La íntima boda de Cristiano Ronaldo y Georgina: en casa, con sus hijos y cuatro testigos

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico en esRadio ha arrancado este lunes con todos los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que se dieron el "sí, quiero" el pasado 11 de agosto en una ceremonia íntima celebrada en su nueva residencia de Cascais. El enlace tuvo lugar precisamente el día en el que la pareja cumplía diez años de relación, un año después de anunciar su compromiso. Sus hijos y cuatro testigos fueron los únicos invitados a una celebración en la que ambos querían que los pequeños fueran "los protagonistas, como lo son en nuestro día a día".

La pareja ha desvelado a Vogue que eligió el propio salón de su casa para intercambiar los votos. Georgina quería que el lugar en el que la familia desarrolla buena parte de su vida cotidiana quedara para siempre asociado a ese momento. "Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres", ha explicado. Cristiano, por su parte, se ha mostrado convencido de haber encontrado a la mujer de su vida: "Sé que ella es el amor de mi vida, y creo que yo también lo soy".

Hasta el vestuario estuvo pensado para mantener esa sencillez. Demna Gvasalia, diseñador de Gucci, fue el encargado de vestir a ambos y destacó el simbolismo de hacerlo teniendo en cuenta que su historia de amor comenzó precisamente en una tienda de la firma en Madrid. Después de pronunciar sus votos, Cristiano y Georgina se trasladaron al Santuario de Nuestra Señora de Fátima para recibir una bendición privada. No habrá, al menos por ahora, luna de miel. El futbolista lo ha resumido con una frase: "Cada día es una luna de miel". La pareja tampoco descarta ampliar la familia en el futuro, aunque Georgina considera que ahora mismo otro bebé supondría demasiado ajetreo en casa.

La reflexión de Bertín sobre el amor

La actualidad del corazón también ha dejado una sorprendente reflexión de Bertín Osborne sobre su vida sentimental. Preguntado por lo que significa para él el amor, el cantante respondió que lleva "50 años intentándolo" y que todavía no lo ha encontrado. Unas palabras que han dolido especialmente a su exmujer, Fabiola Martínez, quien ha reconocido que le producen una "profunda tristeza" después de los veinte años que compartieron y de haber tenido dos hijos juntos.

Fabiola ha contado además que decidió escribir directamente a Bertín después de escuchar sus declaraciones. Le sugirió que quizá debía hablar con su hijo Carlos para explicarle lo que había querido decir. Según su relato, Osborne atribuyó inicialmente la polémica a la prensa, pero ella le envió posteriormente el vídeo con sus declaraciones. "Ni prensa ni nada. Tus palabras, tus ideas, tus sentimientos", le respondió. Pese al desencuentro, Fabiola asegura que actualmente mantiene con su exmarido "una relación buenísima".

Otro de los nombres propios de la jornada es Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, que cumple 18 años mientras comienza a construir su propia presencia pública. La joven ya cuenta con unos 50.000 seguidores en TikTok, ha acudido sola a eventos como La Velada del Año VI y ha fichado por TWIC, una agencia especializada en representación e influencer marketing. Además, próximamente comenzará sus estudios de Marketing. Para celebrar su mayoría de edad tiene previsto reunirse primero con sus amigas y posteriormente organizar una fiesta en Madrid.

Juls se ríe de la polémica

La polémica entre Juls Janeiro y Belén Esteban también ha sumado un nuevo capítulo después del enfrentamiento que protagonizaron la pasada semana. La hija de Jesulín de Ubrique ha optado esta vez por tomarse con humor las acusaciones de ser una nepo baby. En un vídeo publicado en sus redes sociales ha utilizado una canción que ironiza sobre no haber trabajado nunca y ser "una consentida". Juls se autodenomina "NEPO BABY OFICIAL" y aprovecha la publicación para promocionar su trabajo como maquilladora. "Yo a lo único a lo que le temo es a la cuota de autónomos y al IRPF", ha bromeado.

Horas antes, sin embargo, Juls había reconocido estar "un poco saturada" por la repercusión de sus declaraciones. La joven aseguraba que no quería seguir hablando del asunto, aunque se mantenía en todo lo dicho sobre Belén Esteban. La colaboradora televisiva, por su parte, ha hecho llegar su postura a través de la periodista Leticia Requejo. Según esta versión, Belén se encuentra tranquila disfrutando de sus vacaciones y asegura que su publicación sobre las nepo babies no pretendía atacar a Juls, sino ensalzar a su propia hija. Tampoco le habría molestado especialmente que la joven la definiera como un "meme televisivo", ya que estaría orgullosa de haberse convertido en uno de los memes más utilizados de España.

La historia entre ambas familias, además, guarda un episodio hasta ahora poco conocido. Según se ha contado, Juls Janeiro llegó a visitar la casa de Belén Esteban hace tres o cuatro años para recoger a Andrea Janeiro, con quien había quedado para encontrarse con su padre. La pareja de Juls permaneció esperando fuera mientras ella entraba en la vivienda.

El desmentido de Rodolfo Sancho

La Crónica Rosa también ha abordado la información difundida durante el fin de semana sobre una supuesta detención de Rodolfo Sancho en México. Su abogada, Carmen Balfagón, lo ha negado tajantemente y ha asegurado que la fotografía utilizada para sostener la noticia fue creada mediante inteligencia artificial. "Rodolfo no ha estado en México ni en Estados Unidos, ni ha sido detenido", ha afirmado. La letrada sostiene que la información está perjudicando la imagen del actor y ha anunciado posibles acciones legales contra el canal mexicano que difundió la fotografía y contra Miguel Temprano si no rectifica.

El repaso a la actualidad se ha completado con Óscar Casas, que ha regresado de sus vacaciones familiares asegurando que quiere "muchísimo" a Ana Mena. Lola Índigo ha aprovechado su concierto en Fuengirola para dedicar una declaración pública de amor a IlloJuan: "No ganó La Velada, pero sí mi corazón". Por su parte, Álex González ha mostrado abiertamente su amor por Carla Virgós al agradecerle la celebración de su 46 cumpleaños. Finalmente, Lydia Bosch ha regresado al teatro después de 37 años con Fedra en los infiernos, representada en el Festival de Teatro de Mérida, semanas después de sufrir un accidente durante los ensayos.