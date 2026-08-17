Las primeras imágenes de la boda de Cristiano y Georgina: un 'sí, quiero' en el salón de su casa y con guiños Gucci

Tras darse el 'sí, quiero' el pasado 11 de agosto, las primeras imágenes oficiales de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han salido a la luz.

Ha sido la edición digital de la revista Vogue quien ha publicado las imágenes más esperadas de la boda en la que ambos han formalizado su relación tras 10 años juntos.

Aunque muchos se imaginaban una gran fiesta multitudinaria, los recién casados, que juntos suman más de 750 millones de seguidores en Instagram, optaron por la máxima discreción. Y para que eso fuera posible, optaron por, tal y como reza la publicación, "la sala de estar" de su residencia de Cascais en Portugal.

En palabras de Georgina a la publicación, "hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres".

Por su parte, Cristiano Ronaldo ha asegurado que Georgina es la persona con la que siempre ha soñado estar: "Sé que ella es el amor de mi vida, y creo que yo también lo soy. Creo que ella piensa que yo soy el amor de su vida".

Ha sido la periodista de Vogue Gaby Wood quien ha podido conversar extensamente con "Cris" y "Gio", como los llaman cariñosamente en su círculo más cercano, sobre los detalles de esta ceremonia, donde la pareja estuvo rodeada únicamente de su entorno más allegado y donde no faltaron sus hijos y cuatro testigos.

En cuanto al vestuario elegido, ambos han lucido sendos diseños de Gucci, creados por el director artístico de la firma Demna Vasalia, que "fue increíblemente especial vestir a Georgina y Cristiano para este momento, sabiendo que su historia de amor comenzó en una tienda Gucci de Madrid". Georgina deseaba un atuendo cómodo para ese gran día: "No nos va a disfrazar. No quería que en un día tan sencillo para nosotros tuviéramos que ir vestidos de gala".

Tras intercambiar sus votos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se desplazaron hasta el Santuario de Nuestra Señora de Fátima donde recibieron una bendición privada en una pequeña capilla cerrada al público. El futbolista ha explicado que prefiere evitar los espacios multitudinarios, especialmente por la expectación que genera su presencia: "Suelo evitar los lugares concurridos".

La pareja no ha disfrutado de una luna de miel convencional, ya que el futbolista tiene que comenzar la temporada con el Al-Nassr en Riad, algo a lo que le resta importancia: "Cada día es una luna de miel".

En declaraciones a Vogue, Cristiano Ronaldo reconoció que el matrimonio supone un nuevo capítulo en su relación y que existe una diferencia significativa respecto a su etapa anterior como pareja: "El simple hecho de ser marido y mujer te coloca en otra liga".

Tras su ceremonia íntima en Cascais, ambos han regresado a Arabia Saudí, donde tienen fijada su residencia desde 2023, cuando Cristiano fichó por el club saudí. Precisamente ha sido durante un partido entre el Al-Nassr y el Al-Fateh donde la pareja ha aparecido por primera vez tras contraer matrimonio acompañados de sus hijos.