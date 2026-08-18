Aída Nízar se enfrenta a una carterista en Madrid: "Estabas con la mano metida en mi bolso"

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico en esRadio, conducido por Ana Mateu, ha arrancado con las últimas novedades de la polémica entre Juls Janeiro y Belén Esteban, que sigue creciendo después del cruce de declaraciones de los últimos días. Según ha revelado la periodista Marisa Martín Blázquez en Vamos a Ver, Jesulín de Ubrique y María José Campanario están "muy disgustados" y preocupados por la repercusión que han alcanzado las palabras de su hija.

El malestar de los padres no tendría tanto que ver con el contenido de las declaraciones de Juls como con el hecho de que la polémica rompe con la estrategia que han seguido durante los últimos años: mantenerse alejados de los conflictos mediáticos y centrarse en sus compromisos profesionales. La joven, sin embargo, ha optado por afrontar la situación con humor y ha llegado a presentarse en sus redes sociales como "vuestra nepo baby favorita". Ante los periodistas ha dejado claro que no piensa rectificar: "Ni me arrepiento, ni quito, ni añado nada. Ya está".

Juls también ha negado que sus declaraciones hayan provocado problemas dentro de su familia. "Mis padres están súper bien. Mis padres están muy orgullosos", ha asegurado. Además, ha descartado por el momento participar en un reality, aunque ha dejado una puerta abierta al futuro: "No está en mis planes, aunque nunca se sabe". Más contundente se ha mostrado su tía Laly Bazán, que ha salido en defensa de su sobrina, a la que ha definido como "muy buena niña", "muy bien educada" y "muy trabajadora", y ha respaldado su postura frente a Belén Esteban.

Harald V, hospitalizado

La actualidad de las casas reales europeas también ha estado marcada por el ingreso hospitalario de Harald V de Noruega, de 89 años. El monarca fue trasladado a un hospital de Oslo debido a las complicaciones derivadas del tratamiento que estaba recibiendo contra una anemia hemolítica. Según la Casa Real noruega, la cortisona que había tomado durante las últimas semanas le provocó una acumulación de líquido en el organismo que ha requerido atención hospitalaria. Durante su ingreso, su hijo, el príncipe Haakon, ejercerá como regente y asumirá las funciones constitucionales del rey.

Harald V, el monarca de mayor edad de Europa, ha sufrido diferentes problemas de salud durante los últimos años. En febrero de 2026 ya tuvo que ser hospitalizado durante unas vacaciones en Tenerife por una infección y deshidratación, mientras que en 2024 fue ingresado durante un viaje a Malasia y necesitó la implantación de un marcapasos temporal, sustituido posteriormente por uno permanente en Noruega. Haakon asume ahora la regencia después del trasplante de Mette-Marit y en plena situación judicial de Marius Borg, cuyo recurso ha sido rechazado y debe continuar bajo arresto domiciliario por riesgo de reincidencia.

Por su parte, Froilán ha cambiado Ibiza por Asturias para disfrutar de los últimos días de sus vacaciones junto a su novia, Carla, y un grupo de amigos. Según ¡Hola!, el nieto del rey Juan Carlos viajó con sus acompañantes en clase turista e intentó pasar desapercibido con un estilismo cómodo y veraniego. Su primera parada fue Llanes, antes de acudir, como ya hizo el año pasado, al festival de música electrónica Aquasella, que se celebra en Arriondas.

La relación entre Froilán y Carla dura ya algo más de seis meses y parece estar completamente normalizada. El grupo se ha alojado en uno de los hoteles más conocidos de Cangas de Onís, el mismo establecimiento escogido durante el verano de 2025. Froilán apura así sus vacaciones antes de regresar a Abu Dabi, donde reside desde hace tres años.

Las vacaciones de Kiko Rivera

También Kiko Rivera ha reaparecido junto a sus hijas Irene y Carlota, fruto de su relación con Irene Rosales, para pasar con ellas el resto de las vacaciones. El DJ se ha mostrado esta vez especialmente molesto ante las preguntas de la prensa, después de la polémica surgida cuando Jessica Bueno descubrió en directo que su hijo Francisco se encontraba en Canarias sin la compañía de su padre.

La exmodelo aseguró entonces que estaba tranquila, aunque reconoció su sorpresa al comprobar que Kiko no se encontraba en la isla. La falta de comunicación entre ambos ha terminado provocando un cruce de declaraciones en el que incluso Isabel Pantoja ha quedado situada en el centro de la polémica. Kiko se encuentra actualmente en Sevilla junto a sus hijas.

Otro de los episodios más llamativos de la jornada lo ha protagonizado Aída Nízar, que ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que se enfrenta a una supuesta carterista en una tienda de Gran Vía, en Madrid. "Enseña tu cara, carterista. Por favor, que venga seguridad", se escucha decir a la colaboradora, que acusa directamente a la mujer de haber intentado meter la mano en su bolso para robarle la cartera.

Nízar ha asegurado posteriormente que ha recibido graves amenazas a raíz de la difusión de las imágenes y ha reconocido que teme por su seguridad. "Hoy tengo que reconocer que temo por mi integridad. He recibido amenazas y mensajes de extrema gravedad", ha escrito. Pese a ello, asegura que no piensa "callar ni retroceder" y que emprenderá las acciones legales que considere oportunas. También ha anunciado su intención de actuar contra Primark por el trato que, según denuncia, recibió tras el incidente, al considerar que permaneció más de diez minutos retenida y sola.

Marta Ortega posa para Vogue

La Crónica Rosa también ha repasado la entrevista que Marta Ortega ha concedido a Vogue, firmada por Gaby Wood y acompañada por fotografías de Annie Leibovitz tomadas tanto en la casa familiar de la empresaria en La Coruña como en la sede de Inditex en Arteixo. La periodista británica describe a Ortega como "una persona cercana, con un don para conectar con los demás", cuando está a punto de cumplir dos décadas dentro de la compañía y lleva cuatro años como presidenta no ejecutiva de su consejo de administración.

Marta Ortega ha defendido que Inditex funciona como "una organización muy plana" y ha descartado que Zara pretenda acercarse al segmento del lujo. También ha hablado de su marido, Carlos Torretta, director de comunicación de Zara, al que define como una persona de "cultura enciclopédica", y de su abuela materna, de quien asegura que es "probablemente la persona que más me ha marcado en la vida". Además, en septiembre Zara lanzará una colaboración creativa con John Galliano para reinterpretar prendas de los archivos de la marca.

Entre las imágenes del fin de semana también se encuentran las de Eugenia Martínez de Irujo y su marido, Narcís Rebollo, en la boda de Antonio, nieto de Camarón de la Isla, celebrada en Cádiz. "Anoche tuve el honor de poder estar en la boda del nieto de Camarón. Gracias de todo corazón a La Chispa y toda la familia", ha escrito la duquesa de Montoro en sus redes sociales. Eugenia y Narcís compartieron mesa con Dolores Montoya, alias La Chispa, viuda del cantaor, y participaron en la celebración luciendo los accesorios preparados para los invitados: un mandil blanco con lazos rojos para las mujeres y un foulard para los hombres.

El cóctel de noticias

Por último, el cóctel de noticias ha dejado nuevas imágenes de Lamine Yamal, que se encuentra acompañado por su pareja y ha contribuido así a desmentir los rumores de ruptura. El futbolista incluso ha reaccionado a una publicación de la joven con un cariñoso "woww qué mujer más preciosa".

Shakira se ha desplazado a Colombia para ayudar a los afectados y ha anunciado que aportará fondos para la reconstrucción de diez colegios y para reparar los graves desperfectos sufridos por la Universidad Tecnológica del Chocó.