El pacto secreto de Cristiano y Georgina: así han blindado sus fortunas ante una separación

Tras una década de consolidada relación sentimental y la conformación de una amplia familia, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han oficializado su unión matrimonial mediante un enlace íntimo celebrado el pasado 11 de agosto en territorio portugués. La vinculación legal de la pareja, que inició su historia de amor en Madrid en 2016 y que comparte la crianza de sus hijos Alana Martina, Bella Esmeralda, Cristiano Junior, Eva y Mateo, trasciende el ámbito afectivo para consolidar una rigurosa estructura en el plano económico y patrimonial.

Con el objetivo de blindar las finanzas de ambas partes, los contrayentes acudieron a una notaría en Lisboa la jornada previa a la ceremonia para suscribir capitulaciones matrimoniales bajo el régimen de separación total de bienes. Esta decisión responde a la marcada asimetría en la riqueza individual de los cónyuges, considerando que la fortuna del astro futbolístico se estima en 1.400 millones de dólares frente a los aproximadamente 10 millones atesorados por la modelo e influencer. Mediante este marco normativo, cada uno mantiene la titularidad exclusiva de los bienes y activos adquiridos de forma previa o posterior al enlace, quedando fuera de esta diferenciación únicamente aquellos bienes que decidan adquirir o registrar de manera conjunta.

El acuerdo de capitulaciones incluye cláusulas específicas para garantizar la estabilidad económica de Rodríguez en el hipotético escenario de un divorcio. El pacto prenupcial estipula que la empresaria recibiría una pensión vitalicia de 100.000 euros mensuales, suma que equivale a 1,2 millones de euros anuales, además de atribuírsele la propiedad o uso de la emblemática mansión familiar situada en la urbanización La Finca de Madrid, inmueble adquirido por el futbolista en 2010. Según explicó el abogado Andrés Millán a través de un análisis publicado en la red social LinkedIn, la suscripción previa de este tipo de documentos resulta imprescindible en el ordenamiento jurídico portugués, dado que la legislación del país no aplica la separación de bienes de forma predeterminada, requiriéndose una manifestación expresa de voluntad para evitar el régimen de gananciales.

El compromiso oficial entre ambos se formalizó en 2025 y culminó en la reciente boda de 2026, cerrando un ciclo marcado por momentos clave en sus trayectorias personales y profesionales. A través de este esquema legal, la pareja ha estructurado un equilibrio patrimonial donde la fortuna del deportista permanece resguardada de forma independiente, al tiempo que se fijan garantías económicas precisas para Georgina Rodríguez ante cualquier eventualidad futura.