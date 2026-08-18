Gabriela Guillén felicita a Cristiano por su boda y manda un mensaje a Bertín: "Lo quiero muchísimo"

Gabriela Guillén desveló hace poco que mantuvo una relación con Cristiano Ronaldo en torno al año 2015. Una revelación que coincide en el tiempo con la boda del futbolista y Georgina Rodríguez, celebrada una década después de conocerse.

"Es algo que pasó en mi vida y es mi pasado, así que lo tengo para mí y con eso me queda, con eso me basta", ha declarado Gabriela ante los micrófonos de la agencia Europa Press. Aunque ha recalcado que ambos estaban solteros durante su relación, ha preferido mantener un perfil ambiguo al ser preguntada sobre si el deportista ya conocía a la madre de sus hijos en aquel momento. "Me lo guardo para mí (...) no voy a hablar de otras personas", ha expresado con cierta reserva.

A pesar del revuelo mediático, la empresaria asegura sentirse sorprendida por la trascendencia de sus palabras. Según ha explicado tras compartir una cena en la capital con Maica Benedicto, compañera en el programa de televisión Supervivientes, la situación es mucho más sencilla de lo que parece. Además, ha querido aclarar que mantiene un trato cordial con el portugués, hasta el punto de haberse puesto en contacto con él para felicitarle por su reciente matrimonio.

Por otro lado, ha aprovechado la ocasión para restar importancia a unas declaraciones previas en las que afirmaba que, de conocerse la identidad de su antigua pareja, causaría un gran impacto en el país. "Es broma que España se cae si os enteráis de quién es mi novio. No me toméis en serio, muchas veces hablo muy sarcástica", ha matizado, insistiendo en que actualmente se encuentra feliz y centrada exclusivamente en su hijo.

En cuanto a su actual relación con el padre de su bebé, Gabriela ha mostrado una actitud conciliadora y llena de afecto. A pesar de la polémica surgida a raíz de unas afirmaciones Bertín Osborne en las que aseguraba no saber qué es el amor, ha optado por dedicarle unas cariñosas palabras. "Lo quiero muchísimo, es una persona que se merece todo lo mejor. Es el padre de mi hijo, me ha dado lo más grande", ha sentenciado.

Finalmente, sobre el encuentro pendiente entre su hijo y las hijas del presentador, ha aclarado que todavía no hay ninguna fecha fijada. "Tampoco hemos quedado nada con su padre. Cuando él quiera y pueda, puede ver al niño", ha concluido, dejando la puerta abierta a que el acercamiento familiar se produzca de forma natural y sin presiones.