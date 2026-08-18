Impactante cambio de look de Gloria Camila como respuesta a los insultos sobre sus orígenes

Gloria Camila ha sorprendido a sus seguidores al mostrar una transformación radical con la que da un giro de 180 grados a su estilo habitual. La hija de José Ortega Cano ha dejado atrás la melena ondulada que solía lucir para apostar por un peinado completamente nuevo que, según sus propias palabras, conecta de forma directa con sus raíces latinas. "Hace poco, intentaron ofenderme llamándome negra y, como soy muy obediente, estas semanas me he esforzado en estar todavía más morena", ha comenzado explicando para responder a los comentarios despectivos que ha recibido recientemente.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la colaboradora de televisión ha presumido de unas finas microtrenzas que transforman por completo su aspecto físico, aportándole un look desenfadado y veraniego. Acompañando las imágenes, ha compartido una reflexión en la que reafirma el orgullo por sus orígenes: "El ser colombiana me ha dado unos rasgos latinos que agradezco profundamente porque estas trenzas no le quedan así de ideales a cualquiera". Lejos de achantarse, ha querido lanzar un mensaje cargado de ironía a sus detractores: "Ahora, ya podéis llamarme 'intento de negra', aunque viendo el resultado, lo de 'intento' empieza a sobrar", dejando entrever lo feliz que se encuentra con esta renovación estética.

El peinado está compuesto por numerosas trenzas que recorren la parte superior de la cabeza y caen alrededor del rostro. Lejos de buscar un acabado excesivamente estructurado, la propuesta destaca por su textura y volumen, logrando enmarcar la mirada de la joven y rompiendo de forma tajante con la estética convencional con la que solía aparecer en público.

El cambio de imagen se completa con un estilismo muy cuidado. Para la ocasión, combina sus trenzas con una camisa blanca de corte amplio y una superposición de collares de cuentas en tonos crema, miel y marrón que refuerzan la inspiración étnica del conjunto. A esto se suma una cuidada selección de joyería en forma de anillos y pulseras, además de una manicura en tonos claros que contrasta con el acabado artesanal del cabello, mientras que para el maquillaje opta por una propuesta sobria y discreta.

Con este paso al frente, la joven no solo renueva su aspecto, sino que lanza un contundente mensaje de reivindicación de su identidad. Nacida en Colombia y adoptada en su infancia por Rocío Jurado y José Ortega Cano, ha querido convertir las críticas y los insultos en una reafirmación pública de su herencia cultural.