Marta Ortega se sincera sobre Inditex, su marido y su padre, Amancio Ortega: "Nadie será como él jamás"

Siempre discreta y en un segundo plano, Marta Ortega ha hecho una excepción al conceder una extensa entrevista a la revista Vogue. En esta charla, la presidenta no ejecutiva de Inditex ha abierto su corazón para repasar el gran momento vital y profesional que atraviesa, abordando sin tapujos su vida familiar, su relación sentimental y el inmenso orgullo que siente por su padre. Sobre este último, el fundador del imperio textil español, ha sido tajante al asegurar que no pretende imitar su figura porque "nadie será como él jamás".

Echando la vista atrás, la directiva ha querido rendir un sentido homenaje a las mujeres que han forjado su carácter. En particular, ha destacado la figura de su abuela materna, a quien define como la persona que más la ha marcado a lo largo de su existencia. "Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba. Solo le interesaba que las personas fueran trabajadoras y honradas", ha afirmado, subrayando que estos sólidos valores de esfuerzo y honradez han sido la brújula que ha guiado sus pasos desde la infancia.

En el terreno más íntimo, la empresaria ha reafirmado su fuerte arraigo a su tierra natal. Ha optado por establecer su residencia en La Coruña, muy cerca de la casa de sus padres, lo que le permite conciliar la alta exigencia de la presidencia de la multinacional con el cuidado de su familia. Considera "un privilegio enorme" poder desarrollar su carrera profesional, rodeada de equipos brillantes, en la misma ciudad que le permite estar arropada por sus seres queridos. Esta red de apoyo resulta fundamental para afrontar el reto diario que supone liderar uno de los mayores grupos de moda del mundo.

A pesar de su apretada agenda, no renuncia a las rutinas cotidianas propias de la maternidad. Sigue ocupándose de desayunar y llevar cada mañana al colegio a sus tres hijos: Amancio, Matilda y Manuel. Su dedicación a la familia ha sido tal que tomó la difícil decisión de apartarse de la competición hípica. Aunque su amor por los caballos surgió en la infancia, reconoce que el alto nivel requiere un entrenamiento diario incompatible con su realidad actual: "Ahora tengo menos tiempo y más hijos". No obstante, mantiene su vínculo con este deporte apoyando iniciativas de equitación terapéutica para menores con discapacidad.

El reportaje también cuenta con las declaraciones de su marido, Carlos Torretta, con quien contrajo matrimonio en el año 2018. El actual responsable de comunicación de Zara se ha sincerado sobre la dinámica de su relación, definiéndolos como "el yin y el yang". Con gran complicidad, ha confesado que él es mucho más hablador y caótico, mientras que su mujer destaca por ser una persona hiperorganizada. "A mí me viene francamente bien tener a alguien como ella a mi lado que me guíe por el buen camino", ha concluido, demostrando la solidez del equipo que forman tanto dentro como fuera de la empresa.