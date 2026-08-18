Nueva alarma en Noruega: el rey Harald, ingresado nuevamente, nombra a Haakon regente

La salud del rey Harald de Noruega vuelve a generar preocupación tras el reciente comunicado emitido por la Casa Real escandinava. Según ha informado la institución este lunes 17 de agosto, el monarca, de 89 años de edad, se encuentra ingresado en el centro médico Rikshospitalet de Oslo. El motivo principal de esta hospitalización es una complicación derivada de una anemia hemolítica que padece y que le ha forzado a cancelar de forma temporal todos sus compromisos oficiales y de Estado.

"En las últimas semanas, el rey ha estado recibiendo tratamiento con cortisona para la anemia hemolítica, una enfermedad en la sangre. Esto le ha provocado una acumulación de líquido en el cuerpo que requiere tratamiento hospitalario", detalla de forma rigurosa el texto difundido por el Palacio. En el mismo comunicado institucional, los portavoces oficiales han querido dejar claro que "más adelante analizaremos las consecuencias que esto tendrá para la agenda oficial de la Casa Real", dejando en el aire el momento exacto en el que el soberano podrá retomar sus obligaciones.

Debido a este revés médico, se prevé que el jefe del Estado noruego permanezca de baja durante al menos dos semanas. A lo largo de este periodo, la regencia del país recaerá sobre su primogénito, el príncipe heredero Haakon. Este paso al frente supone un importante cambio de dinámica para el futuro monarca, quien llevaba dos meses centrado exclusivamente en el cuidado de su esposa. Cabe recordar que la princesa Mette-Marit se encuentra en pleno proceso de recuperación tras el trasplante de pulmón al que se sometió el pasado 17 de junio.

Este nuevo contratiempo médico ha reactivado de forma inevitable las alarmas sobre la verdadera fortaleza física del veterano soberano, puesto que ha protagonizado diversos episodios de salud delicados en los últimos tiempos. El más mediático tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando tuvo que ser ingresado de urgencia mientras disfrutaba de unas vacaciones de carácter privado junto a la reina Sonia en la isla de Tenerife. En aquella ocasión, el problema se originó por una infección cutánea en una pierna acompañada de un cuadro de deshidratación severa.

Aquella situación insular le obligó a permanecer varios días en observación en suelo español y requirió que su médico de confianza se desplazara hasta Canarias para seguir de cerca su evolución. A pesar de los continuos problemas médicos, el rey Harald se ha negado históricamente a abdicar, reafirmando su compromiso de servicio vitalicio hacia sus ciudadanos. Sin embargo, este nuevo ingreso hospitalario demuestra que la transición operativa hacia el príncipe Haakon es cada vez más frecuente y necesaria para mantener la estabilidad de la Corona.