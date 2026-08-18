Shakira interrumpe sus vacaciones y viaja a la zona más afectada del terremoto de Colombia

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que arrasó varias zonas de Colombia el pasado 10 de agosto, dejando varias localidades completamente destrozadas, cientos de personas sin casa y alrededor de 300 fallecidos, Shakira ha dado un paso al frente y ha interrumpido sus vacaciones para regresar a su país natal y mostrar su apoyo incondicional a los afectados.

Tras expresar su desolación en redes sociales hace unos días, la artista de Barranquilla ha visitado el barrio de Chocó y, reafirmándose en que "en momentos así los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros", ha anunciado la aportación millonaria con la que va a contribuir a reconstruir varios de los colegios sepultados por el seísmo.

"A los padres que perdieron a sus hijos, no tengo palabras suficientes. Su dolor no será olvidado", ha prometido visiblemente emocionada durante su visita a una de las zonas más castigadas por el terremoto, apuntando que a pesar de la dramática situación que afronta su país es el momento de mirar adelante porque "cada día que los niños no van a la escuela es un día que pausamos su futuro".

Así, comprometida con la infancia, Shakira ha anunciado que, de la mano de su Fundación Pies Descalzos y de la promotora de sus conciertos, Live Nation, va a destinar más de un millón de euros para reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó y construir diez escuelas nuevas en dicho barrio.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales. Mi compromiso es concreto. Ya hemos reunido un millón doscientos cincuenta mil dólares para comenzar este proceso de reconstrucción", ha expresado, convencida de que una de las claves para el futuro de Colombia es que los niños retomen cuanto antes la normalidad: "Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia, queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio. Eso no lo podemos permitir", ha añadido durante su visita, en la que se mostró de lo más cariñosa con unos pequeños. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y han puesto de manifiesto el compromiso de la cantante con su país tras la tragedia.